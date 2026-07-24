हिमाचल घूमने आया महाराष्ट्र का पर्यटक पहाड़ी से वाटरफॉल में गिरा, डूब कर गई 22 वर्षीय युवक की जान
पुलिस मामले की जांच कर रही है. पुलिस के अनुसार, फिलहाल मामले में किसी तरह की साजिश या अन्य आशंका नहीं पाई गई है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 24, 2026 at 1:26 PM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. पार्वती घाटी के जरी क्षेत्र स्थित जयनाला वाटरफॉल में घूमने आए महाराष्ट्र के 22 वर्षीय पर्यटक की पैर फिसलने से झरने में गिरकर मौत हो गई. हादसा उस समय हुआ जब युवक अपने दोस्तों के साथ वाटरफॉल का आनंद ले रहा था. घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है.
दूसरे झरने की ओर जाते समय हुआ हादसा
मृतक की पहचान 22 वर्षीय अजीत अशोक अढाव, निवासी परभणी, महाराष्ट्र के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, अजीत अपने दोस्त श्रेयस जोशी और अन्य साथियों के साथ कसोल घूमने आया था. सभी लोग जयनाला वाटरफॉल देखने पहुंचे थे. पहले झरने से दूसरे झरने की ओर जाते समय अजीत का पहाड़ी चट्टान पर अचानक पैर फिसल गया. संतुलन बिगड़ते ही वह तेज बहाव वाले पानी में जा गिरा और देखते ही देखते पानी में डूब गया.
हादसे के तुरंत बाद वहां मौजूद लोगों और स्थानीय ग्रामीणों ने युवक को बचाने का प्रयास किया. काफी मशक्कत के बाद उसे पानी से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. सूचना मिलते ही जरी पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए.
पर्यटकों से सतर्क रहने की अपील
पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि युवक की मौत पहाड़ी से फिसलकर झरने में गिरने और डूबने के कारण हुई है. फिलहाल मामले में किसी तरह की साजिश या अन्य आशंका नहीं पाई गई है. कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव का पोस्टमार्टम क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में कराया गया और परिजनों को सौंप दिया गया.
पुलिस अधीक्षक कुल्लू मदन लाल कौशल ने बताया कि युवक की मौत पैर फिसलने के कारण झरने में गिरने से हुई है. पुलिस ने सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं. उन्होंने पर्यटकों से अपील की कि बरसात के मौसम में वाटरफॉल, नदी-नालों और फिसलन वाली जगहों पर अतिरिक्त सावधानी बरतें तथा जोखिम वाले स्थानों पर जाने से बचें.
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