मेरठ पहुंची महाराष्ट्र पुलिस का एक्शन; लाखों की हेराफेरी का आरोपी घर से गिरफ्तार
आवश्यक कानूनी और कागजी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद दोनों राज्यों की पुलिस ने एक संयुक्त टीम बनाई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 21, 2026 at 10:10 AM IST
मेरठ: जिले में महाराष्ट्र पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. महाराष्ट्र के एक जिले में लाखों रुपए की धोखाधड़ी और वित्तीय हेराफेरी के मामले में काफी समय से फरार चल रहे वांछित आरोपी विपिन मुकेश अग्रवाल को पुलिस ने उसके आवास से दबोच लिया है.
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, महाराष्ट्र के एक जिले में लाखों रुपए की धोखाधड़ी और वित्तीय हेराफेरी के मामले में काफी समय से फरार चल रहे वांछित आरोपी विपिन मुकेश अग्रवाल को पुलिस ने उसके आवास से दबोच लिया है. यह संयुक्त कार्रवाई महाराष्ट्र पुलिस और मेरठ की सिविल लाइन थाना पुलिस द्वारा मोहनपुरी क्षेत्र में की गई.
मिली जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र में दर्ज ठगी के एक मामले की तफ्तीश करते हुए वहां की पुलिस टीम को आरोपी विपिन मुकेश अग्रवाल की लोकेशन मेरठ में मिली थी. न्यायालय से आवश्यक अनुमति और वारंट लेने के बाद महाराष्ट्र पुलिस की टीम मेरठ पहुंची. टीम ने सबसे पहले स्थानीय सिविल लाइन थाने में संपर्क किया और स्थानीय पुलिस को मामले की गंभीरता से अवगत कराया.
आवश्यक कानूनी और कागजी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद दोनों राज्यों की पुलिस ने एक संयुक्त टीम बनाई. इस संयुक्त टीम ने बिना वक्त गंवाए मोहनपुरी स्थित आरोपी के मकान पर अचानक दबिश दी. पुलिस को देखकर आरोपी ने बचने का प्रयास किया, लेकिन मुस्तैद घेराबंदी के कारण उसे मौके पर ही हिरासत में ले लिया गया.
सिविल लाइन थाना प्रभारी सौरभ शुक्ला ने बताया कि महाराष्ट्र पुलिस ठगी के एक बड़े मामले की जांच के सिलसिले में मेरठ आई थी. नियमानुसार स्थानीय थाना पुलिस की टीम को उनके सहयोग के लिए भेजा गया था. आरोपी विपिन मुकेश अग्रवाल को मोहनपुरी इलाके में उसके आवास से हिरासत में लिया गया है.
गिरफ्तारी के बाद उसे कानूनी प्रक्रिया के तहत स्थानीय थाने लाया गया, जहां से महाराष्ट्र पुलिस ने उसे अपनी कस्टडी में ले लिया है. महाराष्ट्र पुलिस ने बताया कि आरोपी विपिन अग्रवाल पर महाराष्ट्र में लाखों रुपए की हेराफेरी और धोखाधड़ी करने का गंभीर आरोप है.
इसके संबंध में संबंधित जिले में पहले से ही मुकदमा दर्ज है. वह लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था. फिलहाल कानूनी औपचारिकताएं और न्यायिक प्रक्रिया पूरी की जा रही है. आरोपी को स्थानीय कोर्ट में पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर लिया जा रहा है, जिसके बाद उसे महाराष्ट्र ले जाया जाएगा.
वहां पूछताछ में इस ठगी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और रकम की बरामदगी को लेकर बड़े खुलासे होने की उम्मीद है. गिरफ्तारी के बाद आरोपी से शुरुआती पूछताछ मेरठ में ही की गई है. ट्रांजिट रिमांड मिलते ही महाराष्ट्र पुलिस आरोपी को अपने साथ ले रवाना होगी.
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