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महाराष्ट्र पुलिस हत्या के फरार आरोपी को दुमका से गिरफ्तार कर ले गई मुंबई, शहर के मोरटंगा स्थित रिश्तेदार के घर में छिपकर रह रहा था आरोपी

दुमकाः महाराष्ट्र पुलिस शनिवार को दुमका पहुंची और शहर के मोरटंगा इलाके में अपने रिश्तेदार के घर छुप कर रह रहे हत्या के एक आरोपी को गिरफ्तार कर मुंबई ले गई. इस पुरी कार्रवाई में दुमका नगर थाने की पुलिस ने महाराष्ट्र पुलिस को सहयोग किया.

क्या है पूरा मामला

महाराष्ट्र पुलिस हत्या के एक मामले में फरार आरोपी बमबम कुमार राय को गिरफ्तार करने के लिए शनिवार को दुमका पहुंची. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को यहां से गिरफ्तार कर लिया. दुमका नगर थाना पुलिस के सहयोग से मोरटंगा गांव के केवटपाड़ा इलाके में छापेमारी कर 28 वर्षीय बमबम कुमार राय को दबोचा लिया. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को दुमका न्यायालय में पेश किया गया, जहां से ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद महाराष्ट्र पुलिस उसे अपने साथ मुंबई लेकर रवाना हो गई.

इलाज के दौरान घायल व्यक्ति की मौत हुई

प्राप्त जानकारी के अनुसार बमबम कुमार राय गोड्डा जिले के पथरगामा थाना क्षेत्र के मसूदनपुर गांव का रहने वाला है. वह मुंबई में ही रहकर काम करता था. आरोप है कि उसने मुंबई में एक व्यक्ति के साथ मारपीट की थी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया था. बाद में इलाज के दौरान घायल व्यक्ति की मौत हो गई थी.

अपने रिशतेदार के घर रहता था आरोपी