महाराष्ट्र पुलिस हत्या के फरार आरोपी को दुमका से गिरफ्तार कर ले गई मुंबई, शहर के मोरटंगा स्थित रिश्तेदार के घर में छिपकर रह रहा था आरोपी
दुमका में अपने रिश्तेदार के घर हत्या का आरोपी छिपकर रह रहा था. महाराष्ट्र पुलिस उस आरोपी को गिरफ्तार कर अपने साथ मुंबई ले गई.
Published : May 17, 2026 at 11:49 AM IST
दुमकाः महाराष्ट्र पुलिस शनिवार को दुमका पहुंची और शहर के मोरटंगा इलाके में अपने रिश्तेदार के घर छुप कर रह रहे हत्या के एक आरोपी को गिरफ्तार कर मुंबई ले गई. इस पुरी कार्रवाई में दुमका नगर थाने की पुलिस ने महाराष्ट्र पुलिस को सहयोग किया.
क्या है पूरा मामला
महाराष्ट्र पुलिस हत्या के एक मामले में फरार आरोपी बमबम कुमार राय को गिरफ्तार करने के लिए शनिवार को दुमका पहुंची. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को यहां से गिरफ्तार कर लिया. दुमका नगर थाना पुलिस के सहयोग से मोरटंगा गांव के केवटपाड़ा इलाके में छापेमारी कर 28 वर्षीय बमबम कुमार राय को दबोचा लिया. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को दुमका न्यायालय में पेश किया गया, जहां से ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद महाराष्ट्र पुलिस उसे अपने साथ मुंबई लेकर रवाना हो गई.
इलाज के दौरान घायल व्यक्ति की मौत हुई
प्राप्त जानकारी के अनुसार बमबम कुमार राय गोड्डा जिले के पथरगामा थाना क्षेत्र के मसूदनपुर गांव का रहने वाला है. वह मुंबई में ही रहकर काम करता था. आरोप है कि उसने मुंबई में एक व्यक्ति के साथ मारपीट की थी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया था. बाद में इलाज के दौरान घायल व्यक्ति की मौत हो गई थी.
अपने रिशतेदार के घर रहता था आरोपी
इधर घटना के बाद से आरोपी बमबम फरार चल रहा था. आरोपी की तलाश में महाराष्ट्र पुलिस पहले उसके गांव पहुंची, लेकिन वहां उसका कोई पता नहीं चला. इसके बाद पुलिस ने आवश्यक पड़ताल कर उसकी खोजबीन शुरू की तो पता चला कि वह दुमका शहर के मोरटंगा इलाके में रहता है. जहां से बमबम को गिरफ्तार कर लिया.
क्या कहते हैं थाना प्रभारी
'महाराष्ट्र पुलिस दुमका आई थी और नगर थाने की पुलिस के सहयोग से अपने एक केस में आरोपी को पकड़कर यहां से ले गई.' अशोक राम, दुमका नगर थाना प्रभारी.
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