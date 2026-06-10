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एनसीपी नेता सारंग ने की अजमेर दरगाह में जियारत, दिवंगत नेता अजित पंवार की आत्मा की शांति की दुआ की

सलीम सारंग ने पंवार परिवार की तरफ से सूफी संत हजरत ख्वाजा मोईनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में चादर और फूल चढ़ाए.

NCP leader Salim Sarang and members of the delegation offer prayers at the Ajmer Dargah
अजमेर दरगाह में जियारत एनसीपी नेता सलीम सारंग व प्रतिनिधिमंडल सदस्य (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 10, 2026 at 9:46 AM IST

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अजमेर: महाराष्ट्र की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी अजित पंवार) के उपाध्यक्ष व मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडल संचालक एवं मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सलीम सारंग ने अजमेर दरगाह में जियारत की. वे अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ यहां पहुंचे और पंवार परिवार की तरफ से सूफी संत हजरत ख्वाजा मोईनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में चादर और फूल चढ़ाए.

अजमेर दरगाह के खादिम सैय्यद वली मोहम्मद चिश्ती नियाजी ने सलीम सारंग व प्रतिनिधिमंडल को जियारत कराई. अतिथियों की दस्तारबंदी कर तबर्रुक भेंट किया गया. सलीम सारंग ने दरगाह हाजिरी के बाद जायरीन में लंगर बांटा और जिंदगी में कामयाबी की दुआ मांगी.

एनसीपी नेता सलीम सारंग बोले... (ETV Bharat Ajmer)

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एनसीनी नेता सलीम सारंग ने बताया कि अजमेर दरगाह में हाजिरी का मकसद देश मे अमन एवं शांति बहाली की दुआ और अजित पंवार परिवार की सलामती और खुशियों की दुआ करना था. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र से अजमेर ख्वाजा के दरबार में देश की तरक्की के साथ महाराष्ट्र के दिवंगत नेता अजित पंवार की आत्मा की शांति की दुआ करने आए हैं.

सलीम सारंग ने कहा कि अजित दादा पंवार महाराष्ट्र के मुस्लिम समाज के साथ हमेशा खड़े रहे. आज इस दुनिया में नही है तो उनकी बड़ी कमी महसूस होती है. सारंग ने कहा कि देश के मुस्लिम समाज शिक्षा में पिछड़ा हुआ है. ऐसे में मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन उनके लिए हरसंभव प्रयास कर विभन्न संस्थान, व्यापार और राजनीति में भागीदारी समेत उच्च स्तर की एजुकेशन में मददगार बन रही है.

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CHADAR OFFERED AT AJMER DARGAH
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SALIM SARANG DARGAH VISIT
ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह
ZIYARAT AT AJMER DARGAH

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