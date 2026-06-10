एनसीपी नेता सारंग ने की अजमेर दरगाह में जियारत, दिवंगत नेता अजित पंवार की आत्मा की शांति की दुआ की
सलीम सारंग ने पंवार परिवार की तरफ से सूफी संत हजरत ख्वाजा मोईनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में चादर और फूल चढ़ाए.
Published : June 10, 2026 at 9:46 AM IST
अजमेर: महाराष्ट्र की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी अजित पंवार) के उपाध्यक्ष व मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडल संचालक एवं मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सलीम सारंग ने अजमेर दरगाह में जियारत की. वे अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ यहां पहुंचे और पंवार परिवार की तरफ से सूफी संत हजरत ख्वाजा मोईनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में चादर और फूल चढ़ाए.
अजमेर दरगाह के खादिम सैय्यद वली मोहम्मद चिश्ती नियाजी ने सलीम सारंग व प्रतिनिधिमंडल को जियारत कराई. अतिथियों की दस्तारबंदी कर तबर्रुक भेंट किया गया. सलीम सारंग ने दरगाह हाजिरी के बाद जायरीन में लंगर बांटा और जिंदगी में कामयाबी की दुआ मांगी.
पढ़ें:कर्नाटक के कांग्रेस नेता सैय्यद खलील पहुंचे अजमेर दरगाह, जमीर अहमद के डिप्टी सीएम बनने की मांगी दुआ
एनसीनी नेता सलीम सारंग ने बताया कि अजमेर दरगाह में हाजिरी का मकसद देश मे अमन एवं शांति बहाली की दुआ और अजित पंवार परिवार की सलामती और खुशियों की दुआ करना था. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र से अजमेर ख्वाजा के दरबार में देश की तरक्की के साथ महाराष्ट्र के दिवंगत नेता अजित पंवार की आत्मा की शांति की दुआ करने आए हैं.
सलीम सारंग ने कहा कि अजित दादा पंवार महाराष्ट्र के मुस्लिम समाज के साथ हमेशा खड़े रहे. आज इस दुनिया में नही है तो उनकी बड़ी कमी महसूस होती है. सारंग ने कहा कि देश के मुस्लिम समाज शिक्षा में पिछड़ा हुआ है. ऐसे में मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन उनके लिए हरसंभव प्रयास कर विभन्न संस्थान, व्यापार और राजनीति में भागीदारी समेत उच्च स्तर की एजुकेशन में मददगार बन रही है.
पढ़ें: अजमेर शरीफ पहुंचे बिहार के मंत्री जमा खान, सम्राट सरकार की तरफ से ख्वाजा गरीब नवाज को पेश की अकीदत की चादर