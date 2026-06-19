छत्तीसगढ़ के कृषि विकास मॉडल का अध्ययन करने पहुंचा महाराष्ट्र का विधायक दल, सीएम साय से की मुलाकात
छत्तीसगढ़ की धान खरीदी व्यवस्था और कृषि विकास मॉडल का अध्ययन करने महाराष्ट्र का विधायक दल रायपुर पहुंचा. उन्होंने सीएम साय से मुलाकात की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 19, 2026 at 4:01 PM IST|
Updated : June 19, 2026 at 4:10 PM IST
रायपुर: महाराष्ट्र के विधायक दल ने आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की. प्रतिनिधिमंडल ने छत्तीसगढ़ में धान खरीदी व्यवस्था, किसानों के हित में संचालित योजनाओं, कृषि क्षेत्र में किए जा रहे सुधारों के साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के संबंध में जानकारी ली.
छत्तीसगढ़ के एग्री मॉडल ने किया प्रभावित
महाराष्ट्र के विधायक प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने बताया कि छत्तीसगढ़ से लगे महाराष्ट्र के 4 जिलों में बड़ी संख्या में किसान धान की खेती करते हैं. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की धान खरीदी व्यवस्था, किसानों को मिलने वाला समर्थन और प्रशासनिक प्रबंधन अत्यंत प्रभावी और अनुकरणीय है. राज्य में किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य उपलब्ध कराने तथा खरीदी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए किए गए प्रयास सराहनीय है.
छत्तीसगढ़ की किसान हितैषी नीतियों, सुदृढ़ धान खरीदी व्यवस्था और कृषि विकास मॉडल का अध्ययन करने आए महाराष्ट्र के विधायक प्रतिनिधिमंडल से आज आत्मीय भेंट हुई।— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) June 19, 2026
प्रतिनिधिमंडल के साथ किसानों की आय वृद्धि, कृषि को लाभकारी बनाने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए किए जा रहे… pic.twitter.com/LiwUWEFo9X
छत्तीसगढ़ के धान खरीदी मॉडल की तारीफ
प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने कहा कि छत्तीसगढ़ का धान खरीदी मॉडल किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण का सफल उदाहरण है. उन्होंने इस मॉडल के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर महाराष्ट्र के धान उत्पादक क्षेत्रों में भी ऐसे प्रयासों को आगे बढ़ाने की बात कही.मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्यों के बीच अनुभवों और सफल मॉडलों का आदान-प्रदान देश के कृषि क्षेत्र को और अधिक मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.
उन्होंने विश्वास जताया किया कि इस प्रकार के अध्ययन भ्रमण से राज्यों को एक-दूसरे के सफल अनुभवों से सीखने और उन्हें स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप अपनाने का अवसर मिलता है.
छत्तीसगढ़ सरकार किसानों की आय बढ़ाने, कृषि को लाभकारी बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है. प्रदेश में किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की जा रही है. इस साल लगभग 141 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हुई है, जो देश में धान खरीदी के सबसे बड़े अभियानों में से एक है-विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े. प्रतिनिधिमंडल को मुख्यमंत्री ने कृषक उन्नति योजना सहित राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी.