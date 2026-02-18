ETV Bharat / state

अजमेर दरगाह में पीएम मोदी की लंबी उम्र की दुआ मांगी, महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष शेख ने की जियारत

मुंबई में राष्ट्रीय हिन्दू मुस्लिम एकता के लिए एक शाम ख्वाजा गरीब नवाज के नाम प्रोग्राम रमजान के कारण एक माह टाल दिया गया.

Sheikh, Chairman of Maharashtra Minority Commission, paid a visit
महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष शेख ने की जियारत (ETV Bharat Ajmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 18, 2026 at 1:17 PM IST

2 Min Read
अजमेर: महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष एवं भाजपा नेता हाजी आराफात शेख ने बुधवार को प्रसिद्ध सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जियारत की. शेख ने ख्वाजा गरीब नवाज के आस्ताना पर मखमली चादर चढ़ाई और फूल पेश कर दुआ मांगी. महाराष्ट्र से प्रतिनिधिमंडल के साथ आए शेख को खादिम सैयद अनस चिश्ती ने जियारत कराई. उनकी दस्तारबंदी कर तबर्रूक भेंट किया. उनके साथ आसिफ बैजापुरी के पुत्र कदीरुल्लाह शाह कादरी लासानी समेत कई सूफी खानकाहों के धर्मगुरु और उत्तराधिकारी मौजूद थे.

महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष आराफात शेख ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल का अजमेर आने का असल मकसद मिशन ए इंसानियत है. इसके तहत मुंबई में राष्ट्रीय हिन्दू मुस्लिम एकता के लिए एक शाम ख्वाजा गरीब नवाज के नाम प्रोग्राम होना था. इसे रमजान महीना शुरू होने के कारण एक माह टाल दिया गया है. इस कारण एक शाम गरीब नवाज के नाम अब अजमेर में इबादत कर मनाने का फैसला लिया. ख्वाजा साहब से विशेष आशीर्वाद मांगा है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अच्छी सेहत और लंबी उम्र की दुआ भी की.

हाजी आराफात शेख,अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग व बीजेपी नेता. (ETV Bharat Ajmer)

शेख ने कहा कि नरेंद्र मोदी मोदी वर्ष 2014 में पीएम बने, तभी से मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान तो दूसरे हाथ में लेपटॉप देखना चाहते हैं. शेख ने कहा कि जब वे महाराष्ट्र में मंत्री थे, जब मोदी सरकार के जरिए जिला कलेक्टर को मुस्लिम यूथ के विकास के लिए फंड दिया. पीएम मोदी के ऐसे विचारों से देश तरक्की की राह पर है. भारत विश्वगुरु बने, इसके लिए दुआ की है. अजमेर दरगाह पहुंचे प्रतिनिधि मंडल में देश के अलग अलग सूफी खानकाहों के लोग एवं समाजसेवियों ने भी दरगाह में हाजरी दी.

