अजमेर दरगाह में पीएम मोदी की लंबी उम्र की दुआ मांगी, महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष शेख ने की जियारत

अजमेर: महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष एवं भाजपा नेता हाजी आराफात शेख ने बुधवार को प्रसिद्ध सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जियारत की. शेख ने ख्वाजा गरीब नवाज के आस्ताना पर मखमली चादर चढ़ाई और फूल पेश कर दुआ मांगी. महाराष्ट्र से प्रतिनिधिमंडल के साथ आए शेख को खादिम सैयद अनस चिश्ती ने जियारत कराई. उनकी दस्तारबंदी कर तबर्रूक भेंट किया. उनके साथ आसिफ बैजापुरी के पुत्र कदीरुल्लाह शाह कादरी लासानी समेत कई सूफी खानकाहों के धर्मगुरु और उत्तराधिकारी मौजूद थे.

महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष आराफात शेख ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल का अजमेर आने का असल मकसद मिशन ए इंसानियत है. इसके तहत मुंबई में राष्ट्रीय हिन्दू मुस्लिम एकता के लिए एक शाम ख्वाजा गरीब नवाज के नाम प्रोग्राम होना था. इसे रमजान महीना शुरू होने के कारण एक माह टाल दिया गया है. इस कारण एक शाम गरीब नवाज के नाम अब अजमेर में इबादत कर मनाने का फैसला लिया. ख्वाजा साहब से विशेष आशीर्वाद मांगा है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अच्छी सेहत और लंबी उम्र की दुआ भी की.