हमीरपुर में महाराष्ट्र की युवती ने किया सुसाइड, धर्म परिवर्तन कर बदला था नाम, पुलिस कर रही जांच

युवती ने किया सुसाइड. ( Photo Credit; ETV Bharat )

हमीरपुर : बिवांर थाना क्षेत्र में एक युवती ने सुसाइड कर लिया. परिजनों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया. मामले में पुलिस धर्म परिवर्तन की भी जांच कर रही है. पुलिस क्षेत्राधिकारी मौदहा राजकुमार पांडेय ने बताया, मृतका की पहचान महाराष्ट्र के रत्नागिरी के पीपल गांव की उत्कर्षा परिवर्तित नाम फातिमा पुत्री सुनील सकपाल के रूप में हुई है. उत्कर्षा मुंबई के एक रेस्टोरेंट में काम करती थी. जहां उसकी मुलाकात बिगहना निवासी मुर्तजा खान से हुई. मुर्तजा वहीं चिकन शॉप में नौकरी करता था. करीब तीन साल पहले दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गए. इसके बाद मुर्तजा उत्कर्षा को लेकर अपने बिगहना गांव आ गया. पुलिस क्षेत्राधिकारी मौदहा राजकुमार पांडेय ने बताया, आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि अप्रैल 2008 है, जिसके मुताबिक युवती उस समय नाबालिग थी. गांव आने के बाद उसका धर्म परिवर्तन कर नाम फातिमा रखे जाने की बात सामने आई है.