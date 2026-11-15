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धमतरी में गांजे की बड़ी खेप जब्त, 131 किलो गांजा जब्त, महाराष्ट्र के 5 तस्कर गिरफ्तार

धमतरी में गांजा तस्करी ( ETV BHARAT )

धमतरी : नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ धमतरी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. कुल 131.668 किलोग्राम गांजा के साथ महाराष्ट्र के पांच अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से गांजा, दो कार और पांच मोबाइल फोन सहित कुल 72 लाख 45 हजार 400 रुपये की संपत्ति जब्त की गई है. पुलिस ने यह कार्रवाई ऑपरेशन निश्चय के तहत की है.

दो वाहनों में हो रही थी गांजा तस्करी एसपी भावना पांडेय के निर्देशन में जिले में मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए लगातार ऑपरेशन निश्चय चलाया जा रहा है. इस दौरान 15 नवंबर को मुखबिर से सूचना मिली कि ओडिशा के जयपुर क्षेत्र से चारामा होते हुए महाराष्ट्र की ओर दो कारों में गांजे की बड़ी खेप ले जाई जा रही है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने श्यामतराई नाका पर घेराबंदी कर संदिग्ध कार को रोक लिया. उसके बाद वाहनों की तलाशी की गई. पुलिस को 131.668 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ. इसके बाद पुलिस ने पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर तस्करी में इस्तेमाल दोनों कारों और मोबाइल फोन को जब्त कर लिया.