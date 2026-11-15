धमतरी में गांजे की बड़ी खेप जब्त, 131 किलो गांजा जब्त, महाराष्ट्र के 5 तस्कर गिरफ्तार
धमतरी में 131 किलो गांजा के साथ महाराष्ट्र के 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है. अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 15, 2026 at 10:36 PM IST
धमतरी : नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ धमतरी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. कुल 131.668 किलोग्राम गांजा के साथ महाराष्ट्र के पांच अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से गांजा, दो कार और पांच मोबाइल फोन सहित कुल 72 लाख 45 हजार 400 रुपये की संपत्ति जब्त की गई है. पुलिस ने यह कार्रवाई ऑपरेशन निश्चय के तहत की है.
दो वाहनों में हो रही थी गांजा तस्करी
एसपी भावना पांडेय के निर्देशन में जिले में मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए लगातार ऑपरेशन निश्चय चलाया जा रहा है. इस दौरान 15 नवंबर को मुखबिर से सूचना मिली कि ओडिशा के जयपुर क्षेत्र से चारामा होते हुए महाराष्ट्र की ओर दो कारों में गांजे की बड़ी खेप ले जाई जा रही है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने श्यामतराई नाका पर घेराबंदी कर संदिग्ध कार को रोक लिया. उसके बाद वाहनों की तलाशी की गई. पुलिस को 131.668 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ. इसके बाद पुलिस ने पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर तस्करी में इस्तेमाल दोनों कारों और मोबाइल फोन को जब्त कर लिया.
महाराष्ट्र के पांच गांजा तस्कर गिरफ्तार
गिरफ्तार सभी आरोपी महाराष्ट्र के बताए जा रहे हैं.
कुंदन उर्फ सचिन कैलाश ईगेडे (27 साल), निवासी मलकापुर वागुढ़, जिला बुलढाना
रामेश्वर सालिक राम दांडगे (31 साल), निवासी संभाजीनगर हाईवे रोड, जलगांव
राबिनसन लॉरेंस फर्नांडिस (32 साल)
लखन गुलाब बेलदार (34 साल)
गणेश विजय पाटिल (29), तीनों निवासी वेललाडे, जलगांव के रहने वाले हैं.
ऑपरेशन निश्चय के तहत नशे के अवैध कारोबार और अंतर्राज्यीय तस्करी के विरुद्ध धमतरी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. इस मामले में पुलिस टीम ने सूचना के आधार पर त्वरित घेराबंदी कर गांजे की बड़ी खेप पकड़ने में सफलता हासिल की है. तस्करी के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान कर उनके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी- डीसी पटेल, एएसपी, धमतरी
65 लाख से अधिक की कीमत का गांजा बरामद
पुलिस ने बरामद 131.668 किलोग्राम गांजा की कीमत 65 लाख 83 हजार 400 रुपये आंकी है. इसके अलावा वाहनों की कीमत और अन्य संपत्ति मिलाकर कुल 72 लाख 45 हजार 400 रुपये की संपत्ति जब्त की गई है.
तस्करी नेटवर्क की तलाश में पुलिस
मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है. पुलिस अब गांजा के स्रोत, तस्करी के रास्ते, संभावित खरीदारों और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है. जांच में सामने आने वाले अन्य आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.