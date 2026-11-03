धनबाद के सांसद की पहचान बताकर महाराष्ट्र के कारोबारी से ठगी, आरोपी गिरफ्तार
धनबाद के सांसद की पहचान बताकर महाराष्ट्र के कारोबारी से ठगी हुई है. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : November 3, 2026 at 11:05 PM IST
धनबादः सांसद की पहचान का दुरुपयोग कर लाखों रुपये की ठगी का मामला सामने आया है. जोड़ापोखर थाना क्षेत्र के भागा निवासी एक व्यक्ति ने खुद को धनबाद का सांसद बताकर पुणे के एक कारोबारी को अपने जाल में फंसाया.
सामूहिक विवाह और बड़े आयोजनों के नाम पर कारोबारी से 12 लाख रुपये से अधिक की रकम वसूल ली. जब लंबे समय तक कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ तो ठगी का खुलासा हुआ. इस मामले की जांच करते हुए पुणे क्राइम ब्रांच की टीम धनबाद पहुंची और आरोपी बबलू को गिरफ्तार कर लिया. इस पूरे मामले में एक किशोरी का मोबाइल फोन पुलिस के लिए अहम सुराग साबित हुआ.
सांसद बनने का दावा, राजनीतिक पहुंच का भरोसा और फिर लाखों रुपये की ठगी
धनबाद में फर्जी पहचान के सहारे धोखाधड़ी का यह मामला चर्चा में है. आरोपी ने खुद को सांसद बताकर पुणे के कारोबारी के सामने ऐसा भरोसा कायम किया कि वह लाखों रुपये गंवा बैठा.
पुलिस के मुताबिक, जोड़ापोखर थाना क्षेत्र के भागा निवासी बबलू ने पुणे के शिवाजीनगर इलाके में रहने वाले एक कारोबारी से संपर्क किया. उसने धनबाद में सामूहिक विवाह समेत कई बड़े सामाजिक कार्यक्रम आयोजित कराने की बात कही. खुद को धनबाद का सांसद बताकर उसने कारोबारी को अपने राजनीतिक प्रभाव का भरोसा दिलाया.
इसके बाद अलग-अलग किश्तों में 12 लाख रुपये से अधिक की रकम हासिल कर ली. काफी समय गुजरने के बावजूद जब प्रस्तावित कार्यक्रमों की कोई तैयारी नहीं हुई तो कारोबारी को संदेह हुआ. छानबीन के बाद उसने पुणे में शिकायत दर्ज कराई. इस संबंध में कांड संख्या 270/26 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की.
जांच के दौरान पुलिस के सामने एक चौंकाने वाली बात आई. आरोपी बातचीत के लिए अलग-अलग लोगों के मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता था. इसी सिलसिले में एक किशोरी के मोबाइल से भी कारोबारी के साथ संपर्क किया गया था. पुलिस ने जब इस मोबाइल नंबर की पड़ताल की तो जांच की कड़ी किशोरी तक पहुंच गई. पूछताछ में उसने बबलू नाम के व्यक्ति द्वारा अपना मोबाइल इस्तेमाल किए जाने की जानकारी दी. इसके बाद मिले सुराग के आधार पर पुणे क्राइम ब्रांच की टीम धनबाद पहुंची और भागा में छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.
इस छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक किशोरी समेत चार लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की. हालांकि, तीन लोगों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया, जबकि मुख्य आरोपी बबलू को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस को आशंका है कि ठगी की रकम 12 लाख रुपये से भी ज्यादा हो सकती है. अब जांच इस बिंदु पर भी केंद्रित है कि क्या आरोपी ने सांसद की फर्जी पहचान बनाकर अन्य कारोबारियों या लोगों को भी इसी तरह अपना शिकार बनाया है.
गिरफ्तारी के बाद मंगलवार को आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया. पुणे क्राइम ब्रांच उसे रिमांड पर लेकर ठगी के पूरे तरीके, रकम के इस्तेमाल और संभावित सहयोगियों के बारे में पूछताछ करने की तैयारी में है. पुलिस अब आरोपी के अन्य संभावित कारनामों और ठगी के शिकार लोगों का पता लगाने में जुटी है.
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