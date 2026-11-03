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धनबाद के सांसद की पहचान बताकर महाराष्ट्र के कारोबारी से ठगी, आरोपी गिरफ्तार

धनबाद में महाराष्ट्र पुलिस की कार्रवाई ( ETV Bharat )

धनबादः सांसद की पहचान का दुरुपयोग कर लाखों रुपये की ठगी का मामला सामने आया है. जोड़ापोखर थाना क्षेत्र के भागा निवासी एक व्यक्ति ने खुद को धनबाद का सांसद बताकर पुणे के एक कारोबारी को अपने जाल में फंसाया.

सामूहिक विवाह और बड़े आयोजनों के नाम पर कारोबारी से 12 लाख रुपये से अधिक की रकम वसूल ली. जब लंबे समय तक कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ तो ठगी का खुलासा हुआ. इस मामले की जांच करते हुए पुणे क्राइम ब्रांच की टीम धनबाद पहुंची और आरोपी बबलू को गिरफ्तार कर लिया. इस पूरे मामले में एक किशोरी का मोबाइल फोन पुलिस के लिए अहम सुराग साबित हुआ.