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रांची में महिला अंडर-23: महाराष्ट्र की टीम बनी चैंपियन, कर्नाटक को 75 रनों से हराया

रांची: राजधानी रांची के जेएससीए अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए बीसीसीआई महिला अंडर-23 नॉकआउट टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में महाराष्ट्र ने कर्नाटक को 75 रनों से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया. पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली महाराष्ट्र की टीम ने फाइनल में भी दमदार खेल दिखाते हुए खिताब अपने नाम किया है.

महाराष्ट्र ने 50 ओवर में बनाए 286 रन

फाइनल मुकाबले में महाराष्ट्र ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 286 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया. टीम की ओर से विकेटकीपर बल्लेबाज भाविका अहिरे ने शानदार शतक जड़ते हुए 100 गेंदों पर 109 रन बनाए. उनकी पारी में 10 चौके और 3 छक्के शामिल रहे. इसके अलावा इश्वरी सावकर ने 61 रन, इश्वरी अवासरे ने 36 रन का योगदान दिया, जिससे टीम बड़े स्कोर तक पहुंच सकी.

कर्नाटक को मिला 287 रनों का लक्ष्य

लक्ष्य का पीछा करने उतरी कर्नाटक की टीम की शुरुआत ठीक रही, लेकिन नियमित अंतराल पर विकेट गिरने से टीम दबाव में आ गई. कर्नाटक की ओर से रचिता हटवार ने 63 और निकी प्रसाद ने 58 रनों की पारी खेली, लेकिन टीम को जीत तक नहीं पहुंचा सकी. पूरी टीम 42.3 ओवर में 211 रनों पर सिमट गई.

मैच में रहा महाराष्ट्र की गेंदबाजी का दबदबा