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भानुप्रतापपुर में महाराणा प्रताप जयंती, राजपूत समाज ने निकाली भव्य रैली

वीरता, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति के प्रतीक महाराणा प्रताप की जयंती भानुप्रतापपुर में धूमधाम और उत्साह के साथ मनाई गई.

MAHARANA PRATAP JAYANTI
महाराणा प्रताप (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 18, 2026 at 12:13 PM IST

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कांकेर: भानुप्रतापपुर में महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर राजपूत समाज के नेतृत्व में विशाल रैली का आयोजन किया गया. राजपूत समाज द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में भव्य रैली निकाली गई. रैली की शुरुआत महाराणा प्रताप चौक से हुई, जिसमें समाज के महिला, पुरुष और युवा बड़ी संख्या में शामिल हुए. पारंपरिक वेशभूषा और जयकारों के बीच निकली यह रैली नगर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी. इस दौरान महाराणा प्रताप के शौर्य, पराक्रम और देशभक्ति को याद करते हुए लोगों ने उनके आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया.

राजपूत समाज ने मनाई महाराणा प्रताप जयंती

रैली के हीज मंगल भवन में एक सभा का आयोजन किया गया. सभा में वक्ताओं ने महाराणा प्रताप के त्याग, संघर्ष और स्वाभिमान की गौरवगाथा का वर्णन करते हुए कहा कि उनका जीवन आज भी समाज और युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है. कार्यक्रम के दौरान समाज के दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनकी सेवाओं को याद किया गया.

कांकेर में राजपूत समाज ने मनाई महाराणा प्रताप जयंती (ETV Bharat Chhattisgarh)

महाराणा प्रताप पूरे देश का गौरव है. क्षत्रिय का काम सिर्फ युद्ध लड़ना नहीं बल्कि दीन दुखियों की मदद करना भी क्षत्रियों का धर्म है -निखिल सिंह राठौर, नगर पंचायत अध्यक्ष

महाराणा प्रताप की गौरव गाथा को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया-दीप्ति पवार, राजपूत समाज

बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल

समारोह में भानुप्रतापपुर के साथ साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. इस दौरान समाज की एकजुटता, सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण और सामाजिक सरोकारों को लेकर भी चर्चा की गई. पूरे कार्यक्रम में उत्साह, श्रद्धा और गौरव का माहौल देखने को मिला.

Maharana Pratap Jayanti
महाराणा प्रताप (ETV Bharat Chhattisgarh)

महाराणा प्रताप जयंती के इस आयोजन के माध्यम से राजपूत समाज ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के आदर्शों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का संदेश दिया. श्रद्धा, सम्मान और सामाजिक एकता के साथ संपन्न हुआ यह समारोह क्षेत्र में आकर्षण का केंद्र बना रहा.

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