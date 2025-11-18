ETV Bharat / state

'महाराणा प्रताप' फेम टीवी एक्टर फैसल खान ने की अजमेर दरगाह की जियारत, चढ़ाई चादर

अजमेर: टीवी धारावाहिक महाराणा प्रताप से मशहूर हुए एक्टर फैसल खान मंगलवार को सूफी संत हजरत ख्वाजा मोईनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पर जियारत करने पहुंचे. उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज की मजार पर अकीदत की चादर और फूल पेश किए. दरगाह के खादिम व बॉलीवुड दुआगो सैय्यद कुतबुद्दीन सखी ने उन्हें जियारत करवाई और दरबार की दस्तारबंदी कर तबर्रुक भेंट किया. इस मौके पर फैसल खान के साथ उनके फैन्स ने तस्वीरें भी खिंचाई.

अजमेर दरगाह हाजरी के बाद फैसल खान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें टीवी के लोकप्रिय ऐतिहासिक शो 'भारत का वीर पुत्र-महाराणा प्रताप' में काम करने का अवसर मिला और दर्शकों ने उनके अभिनय को खूब सराहा. इसके अलावा उन्होंने कई प्रोजेक्ट पर काम किया है. ऐसे में उन्हें दर्शकों ने टीवी शो 'चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान' की मुख्य भूमिका के लिए कास्ट कर अपनी पहली पसंद बताया था. लेकिन निर्माताओं ने अन्य कलाकारों को मौका दे दिया था.