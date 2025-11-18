ETV Bharat / state

'महाराणा प्रताप' फेम टीवी एक्टर फैसल खान ने की अजमेर दरगाह की जियारत, चढ़ाई चादर

टीवी एक्टर फैसल खान ने कहा कि वे कामयाबी का शुकराना अदा करने दरगाह आते रहते हैं.

Actor Faisal Khan at the Ajmer Dargah
अजमेर दरगाह में एक्टर फैसल खान (ETV Bharat Ajmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 18, 2025 at 2:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अजमेर: टीवी धारावाहिक महाराणा प्रताप से मशहूर हुए एक्टर फैसल खान मंगलवार को सूफी संत हजरत ख्वाजा मोईनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पर जियारत करने पहुंचे. उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज की मजार पर अकीदत की चादर और फूल पेश किए. दरगाह के खादिम व बॉलीवुड दुआगो सैय्यद कुतबुद्दीन सखी ने उन्हें जियारत करवाई और दरबार की दस्तारबंदी कर तबर्रुक भेंट किया. इस मौके पर फैसल खान के साथ उनके फैन्स ने तस्वीरें भी खिंचाई.

अजमेर दरगाह हाजरी के बाद फैसल खान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें टीवी के लोकप्रिय ऐतिहासिक शो 'भारत का वीर पुत्र-महाराणा प्रताप' में काम करने का अवसर मिला और दर्शकों ने उनके अभिनय को खूब सराहा. इसके अलावा उन्होंने कई प्रोजेक्ट पर काम किया है. ऐसे में उन्हें दर्शकों ने टीवी शो 'चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान' की मुख्य भूमिका के लिए कास्ट कर अपनी पहली पसंद बताया था. लेकिन निर्माताओं ने अन्य कलाकारों को मौका दे दिया था.

फैसल खान ने बताया आगामी प्रोजेक्ट्स के बारे में, देखें वीडियो (ETV Bharat Ajmer)

पढ़ें: अजमेर दरगाह पहुंचे क्रिकेटर यूसुफ पठान, मांगी खुशहाली और कामयाबी की दुआ

अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचे फैसल खान ने बताया कि ख्वाजा साहब से उन्हें बेहद आस्था है. इसलिए जिंदगी में कामयाबी का शुकराना अदा करने आते रहे हैं. अब उन्हें नए काम मिल रहे हैं और कुछ शुरू भी कर दिए हैं. उम्मीद है कि आगे भी टीवी सीरीयल और फिल्मों के माध्यम से सफलता मिलती रहेगी. फैसल खान ने टीवी शो डांस इंडिया डांस, सीआईडी, धर्म योद्धा गरुड़, चंद्रगुप्त मौर्य, बेबी बाजी, अमानत और मोदी ऑफ जर्नी में काम किया है.

TAGGED:

FAISAL KHAN AT AJMER DARGAH
FAISAL KHAN VISITED AJMER DARGAH
TV SHOWS OF FAISAL KHAN
MAHARANA PRATAP FAME FAISAL KHAN
TV ACTOR FAISAL KHAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आम बजट 2026: अगले साल 1 फरवरी 2026 को बजट पेश होगा या नहीं! एक क्लिक में जानें क्या है वजह

'रामोजी एक योद्धा थे जो लोगों के लिए खड़े रहे': रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 में चंद्रबाबू नायडू

EPFO जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत, पेंशनर्स को घर बैठे मिलेगा लाइफ सर्टिफिकेट

डॉ. माधवी लता को रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड, जानें- कैसे दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब पुल बनाने का मिला मौका

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.