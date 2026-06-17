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महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती: मोती मगरी स्मारक पर 486 दीपों का प्रज्ज्वलन और 486 किलो लड्डुओं का भोग अर्पित

महाराणा प्रताप स्मारक ( ईटीवी भारत उदयपुर )