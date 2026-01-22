ETV Bharat / state

GI टैगिंग से ग्लोबल होगी महराजगंज की राम कटोरी मिठाई; मिठास को मिलेगी नई पहचान

महराजगंज: आगरा की पहचान उसके रसीले पेठे से है, तो अयोध्या अपनी कचौरी के लिए प्रसिद्ध है. अब महराजगंज की राम कटोरी मिठाई भी देश-दुनिया के डाइनिंग टेबल की शान बनने जा रही है. जिला प्रशासन ने राम कटोरी मिठाई को 'एक जिला, एक व्यंजन' के तहत चयनित किया है. जल्द ही इसे GI टैग भी मिल जाएगा. इससे यह यूनिक मिठाई बेहद खास हो जाएगी.

मुख्य विकास अधिकारी महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन ने इस पारंपरिक मिठाई को 'एक जनपद, एक व्यंजन' (ODOC) के रूप में मान्यता देने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है.

जल्द ही यह मिठाई न केवल आपके शहर की गलियों में बल्कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और अंतरराष्ट्रीय फूड कोर्ट्स में भी अपनी मिठास घोलेगी. वह दिन भी दूर नहीं जब पर्यटक यूपी घूमने आएंगे तो महराजगंज की राम कटोरी के स्वाद को भी अपनी यादों में समेट कर ले जाएंगे.

राम कटोरी से लगेगा रोजगार-पर्यटन का तड़का: मुख्य विकास अधिकारी महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि ओडीओसी योजना में शामिल होने के बाद राम कटोरी से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत होगी. पर्यटन विभाग के सहयोग से प्रमुख पर्यटन स्थलों पर ओडीओसी स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे. इससे फूड स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा. युवा वर्ग को अपनी पारंपरिक विरासत के साथ उद्यमिता से जुड़ने का मौका मिलेगा.

कड़ाही से ग्लोबल किचन तक सफर: महराजगंज के लिए यह सिर्फ एक मिठाई नहीं, बल्कि उसके गौरव और पहचान की मिठास भी है. प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजना 'एक जनपद, एक व्यंजन' (ODOC) के माध्यम से यूपी के जिलों के सिग्नेचर डिश को ब्रांड बनाया जा रहा है. इसका मकसद सिर्फ स्वाद चखाना नहीं, बल्कि कारीगरों को सम्मान, पुश्तैनी हलवाइयों और रसोइयों का पंजीकरण कर उन्हें नई पहचान देना है.