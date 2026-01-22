GI टैगिंग से ग्लोबल होगी महराजगंज की राम कटोरी मिठाई; मिठास को मिलेगी नई पहचान

ETV Bharat / state

मुख्य विकास अधिकारी महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पारंपरिक मिठाई को 'एक जनपद, एक व्यंजन' के रूप में मान्यता का प्रस्ताव भेजा है.

महराजगंज की रामकटोरी मिठाई.
महराजगंज की रामकटोरी मिठाई. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 22, 2026 at 8:30 AM IST

महराजगंज: आगरा की पहचान उसके रसीले पेठे से है, तो अयोध्या अपनी कचौरी के लिए प्रसिद्ध है. अब महराजगंज की राम कटोरी मिठाई भी देश-दुनिया के डाइनिंग टेबल की शान बनने जा रही है. जिला प्रशासन ने राम कटोरी मिठाई को 'एक जिला, एक व्यंजन' के तहत चयनित किया है. जल्द ही इसे GI टैग भी मिल जाएगा. इससे यह यूनिक मिठाई बेहद खास हो जाएगी.

मुख्य विकास अधिकारी महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन ने इस पारंपरिक मिठाई को 'एक जनपद, एक व्यंजन' (ODOC) के रूप में मान्यता देने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है.

जल्द ही यह मिठाई न केवल आपके शहर की गलियों में बल्कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और अंतरराष्ट्रीय फूड कोर्ट्स में भी अपनी मिठास घोलेगी. वह दिन भी दूर नहीं जब पर्यटक यूपी घूमने आएंगे तो महराजगंज की राम कटोरी के स्वाद को भी अपनी यादों में समेट कर ले जाएंगे.

राम कटोरी से लगेगा रोजगार-पर्यटन का तड़का: मुख्य विकास अधिकारी महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि ओडीओसी योजना में शामिल होने के बाद राम कटोरी से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत होगी. पर्यटन विभाग के सहयोग से प्रमुख पर्यटन स्थलों पर ओडीओसी स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे. इससे फूड स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा. युवा वर्ग को अपनी पारंपरिक विरासत के साथ उद्यमिता से जुड़ने का मौका मिलेगा.

कड़ाही से ग्लोबल किचन तक सफर: महराजगंज के लिए यह सिर्फ एक मिठाई नहीं, बल्कि उसके गौरव और पहचान की मिठास भी है. प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजना 'एक जनपद, एक व्यंजन' (ODOC) के माध्यम से यूपी के जिलों के सिग्नेचर डिश को ब्रांड बनाया जा रहा है. इसका मकसद सिर्फ स्वाद चखाना नहीं, बल्कि कारीगरों को सम्मान, पुश्तैनी हलवाइयों और रसोइयों का पंजीकरण कर उन्हें नई पहचान देना है.

राम कटोरी को मिल सकती है GI टैगिंग: एक जनपद एक व्यंजन के रूप में पहचान मिलने के बाद राम कटोरी की पैकिंग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग के सहयोग से की जाएगी. इसको इस तरह पैक किया जाएगा कि इनकी ताजगी हफ्तों तक बनी रहे.

'एक जनपद, एक व्यंजन' के रूप में शासन से पहचान मिलने के बाद राम कटोरी को GI टैगिंग दिलाया जाएगा. इससे दुनिया जान सकेगी कि असली राम कटोरी का स्वाद कहां पर मिलता है.

यूपी के स्वाद का मेन्यू लाजवाब: महराजगंज ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के कोने-कोने से स्वाद के सितारे उभर रहे हैं. महराजगंज खोया आधारित मिठाई राम कटोरी के साथ ही बस्ती का ठेकुआ, सिरका और गुड़, सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल, मखाना और राम कचौरी भी फेमस होंगे.

लखीमपुर खीरी के खीर मोहन और मैगलगंज रसगुल्ले, मिर्जापुर का लाल पेड़ा, सोनभद्र के रसीले गुलाब जामुन, झांसी का दाल बाफला, जालौन उरई के रसगुल्ले और गुझिया, मुरादाबाद की दाल, रामपुर का हब्शी हलवा समेत सभी जिलों के सिग्नेचर डिश को पहचान दिलाने की मुहिम जारी है.

