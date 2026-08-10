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महराजगंज में खूनी संघर्ष; प्रेम प्रसंग के विवाद में युवक की गला रेतकर हत्या, तीन लोग हिरासत में

महराजगंज : बृजमनगंज थाना क्षेत्र के खड़खोड़ा गांव में रविवार रात रंजिश और प्रेम प्रसंग को लेकर हुए विवाद में युवक (28) की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई. वारदात के बाद गांव में सनसनी फैल गई. सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने प्राथमिक जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. वहीं तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है.

महराजगंज में युवक की गला रेत कर हत्या. (Video Credit : ETV Bharat)







बताया गया कि खड़खोड़ा गांव निवासी हजारी सहानी (28) पुत्र राजकुमार मछली पालन का काम करता था. वह करीब 10 वर्ष पहले गांव में आया था और बाद में जमीन लेकर यहीं घर बनाकर परिवार के साथ रहने लगा. उसके दो छोटे बच्चे हैं. बताया जा रहा है कि पत्नी से अनबन के चलते वह अलग रह रही थी.



ग्रामीणों के मुताबिक हजारी का गांव की ही एक युवती से लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था. इसी बात को लेकर युवती के परिजनों और हजारी के बीच पहले भी विवाद हो चुका था. रविवार रात करीब 8:30 बजे कुछ लोग हजारी के घर पहुंचे. दोनों पक्षों में कहासुनी हुई. इसके बाद विवाद मारपीट में बदल गया.





मारपीट के दौरान हजारी पर किसी ने धारदार हथियार से हमला कर दिया. हमले में उसका गला बुरी तरह कट गया और वह गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर गिर पड़ा. परिजन आनन-फानन उसे सीएचसी लोटन सिद्धार्थनगर लेकर पहुंचे. जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. हत्या की खबर फैलते ही गांव में तनाव की स्थिति बन गई. एहतियातन पुलिस बल तैनात किया गया है.