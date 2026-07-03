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महराजगंज में कॉलेज की छत पर मिला युवक का रक्तरंजित शव, सिर में गोली लगने से मौत

श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र स्थित विश्वशांति निकेतन डिग्री कॉलेज में हुई घटना. परिजनों ने की निष्पक्ष जांच और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग.

महराजगंज में कॉलेज की छत पर मिला युवक का शव.
महराजगंज में कॉलेज की छत पर मिला युवक का शव. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 3, 2026 at 11:54 AM IST

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महराजगंज : श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र स्थित विश्वशांति निकेतन डिग्री कॉलेज में गुरुवार देर रात एक युवक की गोली लगने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. युवक का शव शुक्रवार सुबह कॉलेज की छत पर मिला. शव के पास ही अवैध पिस्टल भी पड़ा था. घटना के बाद परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. पुलिस आत्महत्या समेत विभिन्न पहलुओं पर जांच की बात कह रही है.

कॉलेज में जांच करने पहुंची पुलिस.
कॉलेज में जांच करने पहुंची पुलिस. (Photo Credit : ETV Bharat)

क्षेत्राधिकारी अंकुर गौतम ने बताया कि युवक की पहचान अजय यादव (23) पुत्र केशव यादव निवासी कुसमा बिरौली रगड़गंज, थाना रामकोला, जनपद कुशीनगर के रूप में हुई है. वह करीब छह माह से कॉलेज में कार्यरत था. कॉलेज परिसर में कौशल विकास योजना के तहत छात्राओं को नर्सिंग का प्रशिक्षण भी दिया जाता है. घटना वाली रात कॉलेज की छत पर कुछ दूरी पर दाई और सात छात्राएं सो रही थीं.

दाई ने बताया कि रात करीब 10 बजे उसने अजय को भोजन के लिए बुलाया था, लेकिन उसने खाना नहीं खाया. देर रात गोली चलने की आवाज सुनाई दी, मगर किसी को घटना का अंदाजा नहीं हुआ. सुबह छत पर पहुंचने पर अजय का शव खून से लथपथ पड़ा मिला. उसके सिर में गोली लगी थी और पैर के पास एक तमंचा पड़ा था.

क्षेत्राधिकारी सदर अंकुर गौतम ने बताया कि घटना की सूचना पर पहुंचे परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है. फिलहाल प्रथमदृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है. शव की पोस्टमार्टम, फोरेंसिक जांच रिपोर्ट और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चलेगा. इसके बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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