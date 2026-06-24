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युवाओं में बढ़ रहा है हार्ट अटैक का खतरा, महराजगंज में सीने में दर्द के 19 गंभीर मरीज हायर सेंटर रेफर

लाइफस्टाइल और तनाव के कारण युवाओं में हाई बीपी, शुगर और सीने में दर्द की समस्या बढ़ रही है, जिससे हार्ट-अटैक का जोखिम बढ़ा है.

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बदलती जीवनशैली और तनाव ने युवाओं को बनाया बीमार. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 24, 2026 at 4:23 PM IST

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महराजगंज: महराजगंज जिले में बदलती जीवनशैली, बढ़ता मानसिक तनाव और अनियमित खानपान का गंभीर असर अब युवाओं की सेहत पर साफ दिखाई देने लगा है. जिला अस्पताल के ताजा आंकड़े बताते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और सीने के दर्द से पीड़ित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है.

स्वास्थ्य विशेषज्ञ इसे भविष्य में होने वाले हृदय रोगों और अचानक आने वाले हार्ट अटैक के बढ़ते खतरे का बड़ा संकेत मान रहे हैं. पहले हार्ट अटैक को मुख्य रूप से बढ़ती उम्र की बीमारी माना जाता था, लेकिन अब युवाओं में भी हृदय संबंधी समस्याएं तेजी से पैर पसार रही हैं.

एक साल में मिले 7 हजार से अधिक हाई बीपी और शुगर के मरीज. (Video Credit: ETV Bharat)

जिला अस्पताल के आंकड़े दे रहे डरावने संकेत: जिला अस्पताल के आंकड़े इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि लोगों में हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी बीमारियां तेजी से फैल रही हैं. ये दोनों ही समस्याएं मुख्य रूप से हार्ट अटैक के सबसे बड़े और प्रमुख कारणों में शामिल हैं. जिला अस्पताल से प्राप्त आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 9 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक कुल 7241 हाई ब्लड प्रेशर (बीपी) के मरीज मिले हैं. इसी समान अवधि में अस्पताल के रिकॉर्ड में करीब 7180 शुगर यानी डायबिटीज के मरीजों का नया पंजीकरण हुआ है.

हाई बीपी और शुगर के कॉम्बिनेशन से बढ़ा खतरा: वहीं, सबसे चिंताजनक बात यह है कि हाई बीपी और शुगर दोनों से एक साथ पीड़ित मरीजों की संख्या 7293 दर्ज की गई है. वरिष्ठ चिकित्सकों का साफ कहना है कि ये सभी बीमारियां मिलकर मानव शरीर में हृदय रोगों का खतरा कई गुना तक बढ़ा देती हैं. आंकड़ों के मुताबिक, फरवरी 2026 से जून 2026 के बीच जिला अस्पताल में सीने के दर्द की शिकायत लेकर कुल 98 मरीज पहुंचे थे. इनमें से 19 मरीजों की नाजुक हालत को बेहद गंभीर मानते हुए उन्हें तुरंत उच्च चिकित्सा केंद्रों के लिए रेफर किया गया.

तनाव और फास्ट फूड बन रहे बीमारियों की वजह: अस्पताल के सूत्रों के अनुसार, हायर सेंटर रेफर किए गए इन सभी गंभीर मरीजों की उम्र 35 वर्ष से अधिक दर्ज की गई थी. चिकित्सकों के मुताबिक, लगातार बढ़ता मानसिक तनाव, देर रात तक जागना, अत्यधिक फास्ट फूड का सेवन और शारीरिक गतिविधियों की कमी इसके मुख्य कारण हैं. इसके अलावा धूम्रपान और नशे की बढ़ती लत भी युवाओं में हृदय रोगों के खतरे को लगातार बढ़ा रही है. कई बार लोग सीने में तेज दर्द, घबराहट, सांस फूलने और अचानक ठंडा पसीना आने जैसे गंभीर लक्षणों को सामान्य गैस या एसिडिटी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं.

सीएमएस ने दी सतर्क रहने की सलाह: मरीजों की यही लापरवाही बाद में उनकी स्थिति को बेहद नाजुक और गंभीर बना देती है. जिला अस्पताल के सीएमएस डॉ. एके. द्विवेदी ने इस विषय पर बताया कि हार्ट अटैक अब केवल बुजुर्गों तक सीमित रहने वाली बीमारी नहीं रह गया है. आजकल के युवाओं में भी हाई बीपी, शुगर, मोटापा और मानसिक तनाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है. उन्होंने सलाह दी कि सीने में दर्द या सांस लेने में तकलीफ जैसे किसी भी लक्षण को लोगों को कतई नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

नियमित स्वास्थ्य जांच और व्यायाम से टलेगा संकट: सही समय पर कराई गई जांच और उचित उपचार से किसी भी गंभीर और जानलेवा स्थिति से आसानी से बचा जा सकता है. लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहते हुए नियमित रूप से मेडिकल टेस्ट कराना चाहिए तथा संतुलित खानपान और व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट की सैर, पर्याप्त नींद और नशे से पूरी तरह दूरी बनाकर रखना जरूरी है. इन आदतों को अपनाकर और नियमित स्वास्थ्य जांच कराकर हृदय रोगों के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

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