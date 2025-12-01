ETV Bharat / state

यूपी में SIR; नाम बदलने वाले वोटरों का मैच नहीं हो रहा डाटा, जानिए क्या है आयोग का नियम, कैसे दूर होगी परेशानी

महराजगंज में महिलाओं के सामने बड़ी मुसीबत. 2003 की मतदाता सूची से मिलान हो रहा मुश्किल. पढ़ें ईटीवी भारत की खास खबर...

महराजगंज में एसआईआर.
महराजगंज में एसआईआर. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 1, 2025 at 12:56 PM IST

|

Updated : December 1, 2025 at 1:13 PM IST

4 Min Read
महराजगंज : मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में नाम बदलने वाले लोगों को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है. सबसे ज्यादा परेशानी प्रेम विवाह या अन्य कारणों से नाम बदलने वाली महिलाओं को हो रही है. 2003 की मतदाता सूची से नाम मिलान की दशा में उनके रिकॉर्ड मैच नहीं हो रहे हैं. ऐसे में वोट कटने का भय सता रहा है. हालांकि, चुनाव आयोग ने कई प्रावधान दिए हैं. जानिए क्या है नियम.

एसआईआर की महत्वपूर्ण जानकारी.
एसआईआर की महत्वपूर्ण जानकारी. (Photo Credit : ETV Bharat)

महराजगंज में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया खास वर्ग की महिलाओं के लिए मुसीबत बन गई है. धर्म परिवर्तन और नाम बदलकर विवाह करने वाली महिलाओं के नाम 2003 की पुरानी वोटर लिस्ट से मैपिंग नहीं हो पा रही है. पुरानी मतदाता सूची (2003) से माता-पिता का संबंध साबित करने में तमाम तकनीकी खामियां आड़े आ रही हैं. कई परिवारों के लोग संबंध रखने से इनकार कर दे रहे हैं. ऐसे में एसआईआर गणना प्रपत्र में नाम जुड़ना संभव नहीं है.

SIR में समस्या.
SIR में समस्या. (Photo Credit : ETV Bharat)

परिवारवालों का कहना कोई रिश्ता नहीं रखेंगे

ससुराल पक्ष के सभी सरकारी दस्तावेजों, परिवार रजिस्टर आदि में उसका नाम नूरजहां दर्ज है. 2003 की मतदाता सूची में चंदा पुत्री राम लाल के रूप में दर्ज है. एसआईआर गणना प्रपत्र में मायके के संबंध का विवरण मांगा जा रहा है. जिसके लिए पिता राम लाल के दस्तावेज या उनसे जुड़ी जानकारी की जरूरत है, लेकिन प्रेम विवाह करने के कारण राम लाल ने उनसे सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं. ऐसी ही समस्या तबस्सुम की है. तबस्सुम का नाम 2025 की मतदाता सूची में दर्ज है, लेकिन एसआईआर गणना प्रपत्र में 2003 का हवाला देना है. परिवार का साफ कहना है कि घर छोड़ चुकी लड़की से हम किसी भी तरह का संबंध नहीं जोड़ेंगे.

मतदाता सूची में ऐसे जुड़वाएं नाम.
मतदाता सूची में ऐसे जुड़वाएं नाम. (Photo Credit : ETV Bharat)

मतदाताओं को नोटिस जारी करना ही अंतिम विकल्प

क्षेत्रीय बीएलओ ने बताया कि ऐसी कई महिलाएं हैं, जिन्होंने प्रेम विवाह किया. उनके पास ससुराल के नाम के सारे वैध दस्तावेज हैं, लेकिन एसआईआर फॉर्म में 2003 के रिकॉर्ड की जरूरत है. महिलाओं व नवविवाहिताओं के केस में मायके के संबंध का विवरण दर्ज करना है. ऐसे में प्रेम विवाह या अन्य कारणों से नाम बदलने वाली महिलाओं के सामने संकट है. अनबन की दशा में परिवार के लोग इनकार कर रहे हैं. ऐसे मतदाताओं को नोटिस जारी की जाएगी. जिसके बाद यह प्रमाणित करना होगा कि शादी के पहले उनका नाम क्या था.

डीएम ने कहा-किसी का नाम नहीं कटेगा, लेकिन यह करना जरूरी


डीएम संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि वर्तमान समय में एसआईआर के अंतर्गत गणना-पत्र भरने और जमा करने का कार्य चल रहा है. इसमें किसी भी प्रकार का दस्तावेज़ जमा करने की आवश्यकता नहीं है. 2025 की वोटर लिस्ट में जिन लोगों का नाम दर्ज है, वे केवल गणना-पत्र भरकर अपने बीएलओ को जमा कर दें. 9 दिसंबर के बाद नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू होगी. जिन मतदाताओं के नाम या विवरण में किसी प्रकार का मिसमैच पाया जाएगा, वे नोटिस के जवाब में एफिडेविट तथा निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य 13 दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज़ के माध्यम से अपनी पहचान प्रस्तुत कर सकते हैं. किसी भी वैध वोटर का नाम नहीं काटा जाएगा. इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है. हालांकि गणना-पत्र समय पर भरकर बीएलओ के पास जमा करना अनिवार्य है.

