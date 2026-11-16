महराजगंज में छठ महापर्व पर दिखा अनोखा संयोग: सूर्य देव को अर्घ्य देते समय महिला ने घाट पर ही दिया बेटी को जन्म
महराजगंज में छठ महापर्व के दौरान सूर्य देव को अर्घ्य देते समय एक महिला ने छठ घाट पर ही प्यारी सी बेटी को जन्म दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 5:43 PM IST
महराजगंज: लोक आस्था और सूर्य उपासना के महापर्व छठ के दौरान उत्तर प्रदेश के महराजगंज में आस्था, विश्वास और खुशियों का एक बेहद अनोखा संगम देखने को मिला. यहां डूबते सूर्य देव को अर्घ्य देने के दौरान एक व्रती महिला ने छठ घाट पर ही एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया.
घाट पर अचानक नवजात की किलकारी गूंजते ही वहां मौजूद परिवार के लोगों की खुशियां दोगुनी हो गईं और आसपास के श्रद्धालु भी भावुक हो उठे. परिवार के सभी सदस्य इस अद्भुत और अनोखे संयोग को साक्षात छठी मैया का विशेष आशीर्वाद मान रहे हैं.
पांच साल पहले मांगी थी संतान की मन्नत, पूरी श्रद्धा से कर रही थीं व्रत: बच्ची को जन्म देने वाली मनीषा के पति सनी कुमार के मुताबिक, महराजगंज की रहने वाली मनीषा पिछले पांच वर्षों से पूरी श्रद्धा, नियम और निष्ठा के साथ छठ का कठिन व्रत करती आ रही हैं. उन्होंने बताया कि शादी के बाद संतान प्राप्ति की कामना लेकर उन्होंने छठी मैया से सच्चे मन से मन्नत मांगी थी. उनकी इस आस्था का फल भी मिला और कुछ समय बाद उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ, जिससे परिवार में खुशहाली आ गई. इस साल भी छठ महापर्व के अवसर पर मनीषा ने पूरे उत्साह और श्रद्धा भाव के साथ निर्जला व्रत रखा था.
अर्घ्य के वक्त शुरू हुई प्रसव पीड़ा, घाट पर ही हुआ नन्ही परी का आगमन: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जब मनीषा परिवार के साथ घाट पर खड़ी होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य दे रही थीं, तभी अचानक उन्हें तेज प्रसव पीड़ा शुरू हो गई. इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता या उन्हें अस्पताल ले जाने की व्यवस्था हो पाती, देखते ही देखते घाट पर ही उन्होंने एक स्वस्थ बेटी को जन्म दे दिया. इस अप्रत्याशित और सुखद घटना को देखकर वहां मौजूद तमाम श्रद्धालु और स्थानीय लोग हैरान रह गए. नन्ही बेटी के जन्म की खबर से पूरे परिवार में किसी बड़े उत्सव जैसा माहौल बन गया और हर तरफ बधाइयों का तांता लग गया.
अस्पताल में भर्ती हुईं मनीषा, पति और सास ने पूरी की छठ पूजा की परंपरा: प्रसव के तुरंत बाद एहतियात और बेहतर देखभाल के लिए जच्चा और बच्चा दोनों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दोनों पूरी तरह स्वस्थ बताए जा रहे हैं. वहीं मनीषा के अस्पताल जाने के बाद उनके पति और सास ने छठ पूजा की पावन परंपरा को रुकने नहीं दिया और घाट पर ही विधि-विधान से शेष पूजा संपन्न की. परिवार का अटूट विश्वास है कि पांच साल पहले मांगी गई मन्नत को पूरा करने के बाद अब छठी मैया ने उन्हें साक्षात बेटी के रूप में अपना सबसे बड़ा आशीर्वाद दिया है. छठ घाट पर जन्मी इस नन्ही परी का आगमन पूरे परिवार के लिए पूरी जिंदगी याद रहने वाला एक अविस्मरणीय पल बन गया है.
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