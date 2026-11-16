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महराजगंज में छठ महापर्व पर दिखा अनोखा संयोग: सूर्य देव को अर्घ्य देते समय महिला ने घाट पर ही दिया बेटी को जन्म

डूबते सूर्य को अर्घ्य देते समय अचानक शुरू हुई थी प्रसव पीड़ा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

महराजगंज: लोक आस्था और सूर्य उपासना के महापर्व छठ के दौरान उत्तर प्रदेश के महराजगंज में आस्था, विश्वास और खुशियों का एक बेहद अनोखा संगम देखने को मिला. यहां डूबते सूर्य देव को अर्घ्य देने के दौरान एक व्रती महिला ने छठ घाट पर ही एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया.

घाट पर अचानक नवजात की किलकारी गूंजते ही वहां मौजूद परिवार के लोगों की खुशियां दोगुनी हो गईं और आसपास के श्रद्धालु भी भावुक हो उठे. परिवार के सभी सदस्य इस अद्भुत और अनोखे संयोग को साक्षात छठी मैया का विशेष आशीर्वाद मान रहे हैं.

जानकारी देतीं मां मनीषा और सनी (Video Credit: ETV Bharat) पांच साल पहले मांगी थी संतान की मन्नत, पूरी श्रद्धा से कर रही थीं व्रत: बच्ची को जन्म देने वाली मनीषा के पति सनी कुमार के मुताबिक, महराजगंज की रहने वाली मनीषा पिछले पांच वर्षों से पूरी श्रद्धा, नियम और निष्ठा के साथ छठ का कठिन व्रत करती आ रही हैं. उन्होंने बताया कि शादी के बाद संतान प्राप्ति की कामना लेकर उन्होंने छठी मैया से सच्चे मन से मन्नत मांगी थी. उनकी इस आस्था का फल भी मिला और कुछ समय बाद उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ, जिससे परिवार में खुशहाली आ गई. इस साल भी छठ महापर्व के अवसर पर मनीषा ने पूरे उत्साह और श्रद्धा भाव के साथ निर्जला व्रत रखा था.