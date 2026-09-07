ETV Bharat / state

रोती हुई लड़की हाथ में बंदूक लेकर क्यों पहुंच गई सीधे पुलिस चौकी?

क्यों बंदूक लेकर चौकी पहुंची युवती?: सोमवार दोपहर करीब 2:30 बजे युवती रोते हुए परतावल चौकी पहुंची और पुलिस से न्याय की गुहार लगाने लगी. पुलिसकर्मियों ने सुरक्षा के मद्देनजर उससे बंदूक लेने का प्रयास किया, लेकिन युवती ने तत्काल बंदूक देने से इनकार कर दिया. वह अपने साथ हुई कथित मारपीट की जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करती रही.

महराजगंज: श्यामदेउरवां थाना क्षेत्र के धरमौली गांव में जमीन के बंटवारे को लेकर चल रहे पारिवारिक विवाद ने सोमवार को उस समय अलग मोड़ ले लिया, जब एक युवती हाथ में लाइसेंसी बंदूक लेकर परतावल चौकी पहुंच गई. युवती को बंदूक के साथ चौकी परिसर में पहुंचा देख पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया.

मामला पारिवारिक और जमीन से जुड़े विवाद का है. सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. जांच के बाद आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.- आलोक राय, परतावल चौकी प्रभारी

चौकी में मचा हड़कंप: मामले की सूचना पर चौकी पुलिस के साथ डायल-112 की टीम भी मौके पर पहुंच गई. पुलिसकर्मियों ने युवती को समझा-बुझाकर शांत कराया और चौकी में बिठाया. इसके बाद उसके परिवार के अन्य सदस्यों को भी चौकी बुलाया गया. परिजनों के पहुंचने के बाद पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी.

जमीन विवाद का मामला: ग्रामीणों के अनुसार, विवाद परिवार की जमीन के बंटवारे और हिस्सेदारी को लेकर चल रहा है. युवती परिवार की कुछ जमीन अपने नाम कराने की मांग कर रही थी. इसी बात को लेकर परिवार के सदस्यों के बीच विवाद हुआ और मारपीट होने का आरोप भी सामने आया है. इसके बाद युवती लाइसेंसी बंदूक लेकर सीधे चौकी पहुंच गई. बंदूक परिवार के एक सदस्य रामानंद यादव के नाम दर्ज है, जो पहले विभिन्न सरकारी बैंकों में सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्य कर चुके हैं.

यह भी पढ़ें: पुलिस चौकी में जन्मदिन मनाने पर SP का एक्शन; महराजगंज में 6 पुलिसकर्मी निलंबित