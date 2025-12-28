ETV Bharat / state

भारत–नेपाल सीमा पर चौकसी; हांगकांग जाने की कोशिश में नेपाली महिला गिरफ्तार

सोनौली वार्डर पर इमिग्रेशन के दौरान महिला के पास से कूटरचित भारतीय पासपोर्ट व आधार बरामद.

सोनौली बार्डर पर महिला गिरफ्तार.
सोनौली बार्डर पर महिला गिरफ्तार. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 28, 2025 at 3:58 PM IST

महराजगंज : भारत–नेपाल सीमा सोनौली बार्डर पर पुलिस एवं इमिग्रेशन टीम ने चेकिंग के दौरान फर्जी दस्तावेजों के सहारे हांगकांग जाने की कोशिश करने के आरोप में नेपाली महिला को गिरफ्तार किया है. महिला के पास से कूटरचित भारतीय पासपोर्ट, आधार बरामद समेत कई दस्तावेज बरामद हुए हैं. महिला घरेलू काम के लिए हांगकांग जाने की फिराक में थी.


सोनौली थाना प्रभारी महेंद्र मिश्रा के अनुसार भारत–नेपाल सीमा क्षेत्र सोनौली में पुलिस व इमिग्रेशन टीम ने चेकिंग के दौरान एक नेपाली महिला को संदेह के आधार पर रोका था. पूछताछ एवं दस्तावेजों की जांच में यह सामने आया कि महिला ने छलपूर्वक नाम परिवर्तित कर कूटरचित भारतीय दस्तावेज तैयार किए थे. महिला हांगकांग जाने का प्रयास कर रही थी. जांच में स्पष्ट हुआ कि नेपाल सरकार के निर्देशों के अनुसार नेपाली महिला नागरिकों का घरेलू कार्य हेतु हांगकांग जाना प्रतिबंधित है. इसके बावजूद महिला ने फर्जी भारतीय पासपोर्ट व आधार कार्ड बनवाकर नियमों की अनदेखी की.

सोनौली थाना प्रभारी महेंद्र मिश्रा ने बताया कि महिला की पहचान शर्मीला लामा पुत्री कवांग दोजें लामा निवासी नेपाल राष्ट्र के रूप में हुई है. जिसने अपना नाम बदलकर सोनिया श्रेष्ठा बताया था. तलाशी के दौरान उसके पास से भारतीय पासपोर्ट, आधार कार्ड तथा नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र बरामद किया गया है. महिला के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय भेज दिया गया है.


