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महराजगंज में डीजल-पेट्रोल पर पहरा; आधार दिखाकर ही मिलेगा तेल, बार-बार खरीदने वालों की होगी वीडियोग्राफी

महराजगंज : पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) में बढ़ते तनाव और अमेरिका-ईरान के बीच शुरू हुए सैन्य संघर्ष के बाद देश में तेल संकट गहरा गया है. इससे पेट्रोल-डीजल की कालाबाजारी बढ़ गई है. इसे देखते हुए महराजगंज डीएम गौरव सिंह सोगरवाल ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर पेट्रोल-डीजल की कालाबाजारी, अवैध खनन और फॉर्मर रजिस्ट्री में लापरवाही पर सख्त रुख अपनाया है.

डीएम ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. ऐसे में सभी अधिकारी मिशन मोड में काम करें. जिले में डीजल-पेट्रोल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी ने दिशा निर्देश जारी किए हैं. अब डिब्बे में पेट्रोल की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी. जबकि डिब्बे में एक बार में अधिकतम 10 लीटर डीजल ही दिया जाएगा.

इसके अलावा डीजल लेने वालों को आधार कार्ड दिखाना होगा. साथ अपनी तहसील सीमा के भीतर ही तेल खरीद सकेंगे. डीएम ने पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिया कि बार-बार तेल खरीदने वाले संदिग्ध लोगों की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई जाए, ताकि जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाई जा सके. एसडीएम और डिप्टी कलेक्टरों के नेतृत्व में विशेष जांच एवं प्रवर्तन टीमें गठित कर छापेमारी के निर्देश भी दिए गए हैं.

बैठक में जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि जिले में फिलहाल 1100 किलोलीटर डीजल और 900 किलोलीटर पेट्रोल का स्टॉक उपलब्ध है. वहीं किसानों को राहत देने के लिए सिंचाई विभाग को समय से नहरों में पानी छोड़ने का निर्देश दिया गया है. अवैध खनन को लेकर जिलाधिकारी ने बेहद सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि बिना नंबर प्लेट वाले डंपर, लोडर और जेसीबी को तत्काल सीज किया जाए.