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महराजगंज यूपी बोर्ड रिजल्ट: विजय लक्ष्मी और विश्वकर्मा बंधुओं ने किया जिला टॉप, मेधावियों ने रचा इतिहास

महराजगंज: जनपद में इस वर्ष बोर्ड परीक्षा के नतीजों ने शिक्षा के क्षेत्र में नई उम्मीद जगाई है. ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों ने कड़ी मेहनत और लगन के दम पर शानदार प्रदर्शन करते हुए जिले का नाम रोशन किया है. घोषित हुए हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के परिणाम इस बार बेहद उत्साहजनक रहे. हाईस्कूल परीक्षा में दल सिंगार इंटर कॉलेज मंजूरजगंज की छात्रा विजय लक्ष्मी ने 600 में से 576 अंक हासिल कर जनपद में प्रथम स्थान प्राप्त किया.

बेटियों और बेटों ने फहराया सफलता का परचम: उनकी इस उपलब्धि ने पूरे जिले को गौरवान्वित किया है. वहीं आयुषी चौधरी ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए मेरिट सूची में अपनी जगह बनाई. इंटरमीडिएट परीक्षा में डीएन इंटर कॉलेज चौक बाजार के छात्र विश्मभर विश्वकर्मा और एसडीएमवी इंटर कॉलेज पनियरा के छात्र सत्यम विश्वकर्मा ने 500 में से 468 अंक प्राप्त कर संयुक्त रूप से टॉप कर जिले में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया. सिर्फ टॉपर्स ही नहीं, बल्कि इस वर्ष बड़ी संख्या में छात्रों ने बेहतर अंक हासिल किए हैं.

विद्यालयों और परिवारों में जश्न का माहौल: हाईस्कूल में 14 और इंटरमीडिएट में 13 छात्रों ने उच्च अंक प्राप्त कर जिले की शैक्षिक उपलब्धियों को नई ऊंचाई दी है. छात्रों की इस सफलता से विद्यालयों में जश्न का माहौल है. शिक्षकों और अभिभावकों ने मेधावी छात्रों की मेहनत की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है. जल्द ही इन छात्रों को सम्मानित करने की भी तैयारी की जा रही है.