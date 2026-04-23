महराजगंज यूपी बोर्ड रिजल्ट: विजय लक्ष्मी और विश्वकर्मा बंधुओं ने किया जिला टॉप, मेधावियों ने रचा इतिहास
यूपी बोर्ड परीक्षा में हाईस्कूल में विजय लक्ष्मी और इंटरमीडिएट में विश्मभर व सत्यम विश्वकर्मा ने जिला टॉप कर गौरवान्वित किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 23, 2026 at 8:18 PM IST
महराजगंज: जनपद में इस वर्ष बोर्ड परीक्षा के नतीजों ने शिक्षा के क्षेत्र में नई उम्मीद जगाई है. ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों ने कड़ी मेहनत और लगन के दम पर शानदार प्रदर्शन करते हुए जिले का नाम रोशन किया है. घोषित हुए हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के परिणाम इस बार बेहद उत्साहजनक रहे. हाईस्कूल परीक्षा में दल सिंगार इंटर कॉलेज मंजूरजगंज की छात्रा विजय लक्ष्मी ने 600 में से 576 अंक हासिल कर जनपद में प्रथम स्थान प्राप्त किया.
बेटियों और बेटों ने फहराया सफलता का परचम: उनकी इस उपलब्धि ने पूरे जिले को गौरवान्वित किया है. वहीं आयुषी चौधरी ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए मेरिट सूची में अपनी जगह बनाई. इंटरमीडिएट परीक्षा में डीएन इंटर कॉलेज चौक बाजार के छात्र विश्मभर विश्वकर्मा और एसडीएमवी इंटर कॉलेज पनियरा के छात्र सत्यम विश्वकर्मा ने 500 में से 468 अंक प्राप्त कर संयुक्त रूप से टॉप कर जिले में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया. सिर्फ टॉपर्स ही नहीं, बल्कि इस वर्ष बड़ी संख्या में छात्रों ने बेहतर अंक हासिल किए हैं.
विद्यालयों और परिवारों में जश्न का माहौल: हाईस्कूल में 14 और इंटरमीडिएट में 13 छात्रों ने उच्च अंक प्राप्त कर जिले की शैक्षिक उपलब्धियों को नई ऊंचाई दी है. छात्रों की इस सफलता से विद्यालयों में जश्न का माहौल है. शिक्षकों और अभिभावकों ने मेधावी छात्रों की मेहनत की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है. जल्द ही इन छात्रों को सम्मानित करने की भी तैयारी की जा रही है.
ग्रामीण प्रतिभाओं ने पेश की मिसाल: यह परिणाम साबित करता है कि अगर सही मार्गदर्शन और दृढ़ संकल्प हो, तो ग्रामीण क्षेत्र के छात्र भी बड़े मुकाम हासिल कर सकते हैं. आने वाले समय में इन प्रतिभाओं से और भी बड़ी उपलब्धियों की उम्मीद की जा रही है.
यह भी पढ़ें- बस्ती में मुस्लिम महिलाएं बना रहीं 'रामजी का पेड़ा'; देश-विदेश में सप्लाई