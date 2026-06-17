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महराजगंज में सरकारी जमीन पर बो दिया गन्ना, बुलडोजर से हटवाया कब्जा

महराजगंज: निचलौल तहसील क्षेत्र के गिरहिया गांव में करीब तीन दशक से सरकारी सीलिंग भूमि पर अवैध कब्जे के खिलाफ मंगलवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की. राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर लगभग 16 एकड़ भूमि को कब्जामुक्त कराया. इस दौरान भूमि पर खड़ी गन्ने की फसल को ट्रैक्टरों से जोतकर हटाया गया.







जानकारी के अनुसार गिरहिया ग्राम प्रधान पूनम चौधरी ने जिलाधिकारी को शिकायत पत्र देकर गांव की सरकारी भूमि पर वर्षों से अवैध कब्जे की शिकायत की थी. मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त अभियान चलाया था.







एसडीएम सिद्धार्थ गुप्ता ने बताया कि गांव स्थित आराजी संख्या 107, रकबा 3.411 हेक्टेयर तथा आराजी संख्या 106, रकबा 2.886 हेक्टेयर सहित कुल करीब 16 एकड़ भूमि सीलिंग की सरकारी भूमि है. इस भूमि पर कुछ लोगों ने लंबे समय से अवैध कब्जा कर खेती शुरू कर दी थी. वर्तमान में यहां गन्ने की फसल भी खड़ी थी. तहसीलदार अमित कुमार सिंह ने बताया कि प्रशासन की ओर से कई बार कब्जाधारियों को नोटिस और चेतावनी दी गई थी, लेकिन भूमि खाली नहीं की गई.





इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई करते हुए जमीन को कब्जामुक्त कराया गया. उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोबारा कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.



कार्रवाई के दौरान निचलौल थाना प्रभारी निरीक्षक अंकित सिंह, हल्का लेखपाल अनिल कुशवाहा, मनीष पटेल, भारतेंदु, उत्कर्ष सहित राजस्व एवं पुलिस विभाग के कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे. प्रशासन ने भूमि की निगरानी बढ़ाने के साथ भविष्य में दोबारा अतिक्रमण न होने की चेतावनी भी जारी की है.





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