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महराजगंज: सोहगीबरवा से नेपाल तक लकड़ी तस्करी का नेटवर्क; मोहरे पकड़े गए, लेकिन कौन है असली 'आका'?

महराजगंज में वन विभाग ने तीन वित्तीय वर्षों में 65 लाख रुपये की अवैध लकड़ी सीज कर 39 आरोपियों को जेल भेजा है.

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तीन साल में 65 लाख की लकड़ी सीज. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 19, 2026 at 4:39 PM IST

4 Min Read
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महराजगंज: सोहगीबरवा वन्यजीव प्रभाग के जंगलों से लेकर नेपाल की खुली सीमा तक अवैध लकड़ी कटान और तस्करी पर वन विभाग की कार्रवाई के आंकड़े सामने आए हैं. अभियानों के दौरान साइकिल से लेकर पिकअप, नाव और ट्रैक्टर ट्रॉली तक जब्त की जा चुकी हैं. आरोपी जेल भी भेजे जा रहे हैं और लाखों रुपये का जुर्माना भी वसूला जा रहा है.

हालांकि इन कार्रवाइयों के बीच एक बड़ा सवाल अब भी अनुत्तरित है कि क्या वन विभाग का शिकंजा सिर्फ लकड़ी काटने और ढोने वाले मोहरों तक सीमित है.

विभाग ने कुल 39 अभियुक्तों को सलाखों के पीछे भेजा. (Video Credit: ETV Bharat)

तीन सालों में लाखों की लकड़ी जब्त, 39 आरोपी भेजे गए जेल: क्या तस्करी के इस बड़े सिंडिकेट के असली आकाओं तक भी जांच के हाथ पहुंच रहे हैं. सोहगीबरवा वन्यजीव प्रभाग से मिले आधिकारिक आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि बीते तीन वित्तीय वर्षों के दौरान वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए कुल 243.81 आयतन प्रकाष्ठ जब्त किया है. इसकी अनुमानित बाजार कीमत लगभग 65.12 लाख रुपये आंकी गई है. इस पूरी अवधि में विभाग ने कुल 39 अभियुक्तों को सलाखों के पीछे भेजा है.

साल दर साल की कार्रवाई के आंकड़े आए सामने: साल-दर-साल की कार्रवाई पर नजर डालें तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में 23.61 लाख रुपये मूल्य की 86.05 आयतन लकड़ी जब्त कर 21 अभियुक्तों को जेल भेजा गया था. इसके साथ ही 48 साइकिल, 4 पिकअप, 7 मोटरसाइकिल, एक डीसीएम और 4 ट्रैक्टर-ट्रॉली सीज की गई थीं. इसके अगले वर्ष 2024-25 में 21.24 लाख रुपये कीमत की 77.246 आयतन लकड़ी के साथ 8 आरोपी जेल भेजे गए और एक मिनी आरा मशीन समेत 34 साइकिल, 3 मोटरसाइकिल व 4 पिकअप जब्त हुए. वहीं वर्ष 2025-26 में 20.25 लाख रुपये की 80.5199 आयतन प्रकाष्ठ सीज कर 10 आरोपियों को जेल भेजा गया, जिसमें 50 साइकिल, 5 पिकअप, 2 मोटरसाइकिल, एक नाव, एक ट्रैक्टर, एक टेम्पू और एक मैजिक वाहन पकड़ा गया.

लंबित मुकदमों और सुस्त कानूनी प्रक्रिया पर उठे सवाल: चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में भी अब तक 4.72 लाख रुपये की 16.8205 आयतन लकड़ी जब्त कर 3 अभियुक्तों को जेल भेजा जा चुका है. कार्रवाई की इस लंबी सूची के बीच विभागीय कार्यशैली पर सबसे बड़ा सवाल मुकदमों के निस्तारण को लेकर खड़ा होता है. वन विभाग के रिकॉर्ड में कुल 65 असाधारण मामले दर्ज हैं, लेकिन इनमें से 61 मुकदमे आज भी लंबित हैं और केवल 4 मामलों का ही निस्तारण हो सका है. यह स्थिति दर्शाती है कि कानूनी प्रक्रिया किस धीमी गति से आगे बढ़ रही है.

तस्करों से वसूला गया भारी जुर्माना, नीलामियों से मिला राजस्व: इन लंबित मामलों में ज्यादातर वही लोग शामिल हैं जो जंगलों से लकड़ी काटकर ढोने का काम करते हैं. वहीं लकड़ी खरीदने वाले बड़े कारोबारियों या अवैध आरा मशीन संचालकों पर शिकंजा कसने के आंकड़े न के बराबर हैं. राजस्व और वसूली के मोर्चे पर विभाग ने बीते तीन वर्षों में तस्करों से 95.58 लाख रुपये का जुर्माना वसूला है. वर्ष 2023-24 में 37.45 लाख, वर्ष 2024-25 में 15.38 लाख और वर्ष 2025-26 में 42.74 लाख रुपये जुर्माने के रूप में जमा कराए गए.

कर्मचारियों की भारी कमी के बीच सुरक्षा में जुटी टीमें: दूसरी ओर जब्त लकड़ियों की नीलामी से उत्तर प्रदेश वन निगम को तीन वर्षों में कुल 37.96 लाख रुपये का राजस्व मिला है. इसके बावजूद डिपो में खुले में पड़ी और सड़ रही जब्त लकड़ियों का कोई स्पष्ट हिसाब सामने नहीं आ पाता है. तस्करी पर पूरी तरह लगाम न लग पाने की एक मुख्य वजह सोहगीबरवा प्रभाग में कर्मचारियों की भारी किल्लत भी है. नेपाल सीमा से सटे इस बेहद संवेदनशील वन क्षेत्र में लगभग 67 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं.

24 घंटे चौकसी बरतने का प्रभागीय वनाधिकारी ने दिया आश्वासन: प्रभागीय वनाधिकारी निरंजन सर्वे का कहना है कि वन और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए सोहगीबरवा प्रभाग पूरी सतर्कता के साथ काम कर रहा है. अवैध कटान और तस्करी में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. लगातार गश्त बढ़ाई गई है और तस्करों के साथ-साथ इस नेटवर्क से जुड़े सभी लोगों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जा रही है. कर्मचारियों की कमी के बावजूद टीमें 24 घंटे संवेदनशील इलाकों पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं.

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