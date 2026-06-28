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महराजगंज के गांवों में 'मौन क्रांति'; हाईटेक डिजिटल लाइब्रेरी से बदलेगी युवाओं की तकदीर

ग्राम पंचायत डिजिटल लाइब्रेरी योजना के प्रथम चरण में 101 ग्राम पंचायतों में हुई शुरूआत, 201 पंचायतों तक विस्तार का लक्ष्य.

महराजगंज के गांवों में बनेंगी डिजिटल लाइब्रेरी.
महराजगंज के गांवों में बनेंगी डिजिटल लाइब्रेरी. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 28, 2026 at 11:52 AM IST

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महराजगंज : भारत-नेपाल सीमा से सटे महराजगंज जिले के गांवों में शिक्षा के क्षेत्र में नई और सकारात्मक क्रांति देखने को मिल रही है. ग्राम पंचायतों में विकसित की जा रही हाईटेक डिजिटल लाइब्रेरी अब ग्रामीण युवाओं के सपनों को नई उड़ान दे रही हैं. इस पहल से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बड़े शहरों पर निर्भरता कम होगी और आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को अपने गांव में ही आधुनिक अध्ययन सुविधाएं उपलब्ध होंगी.

हाईटेक डिजिटल लाइब्रेरी
हाईटेक डिजिटल लाइब्रेरी (Photo Credit : ETV Bharat)

ग्राम पंचायत डिजिटल लाइब्रेरी योजना के प्रथम चरण में जिले की 101 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है. वहीं, जिले की सभी 201 ग्राम पंचायतों तक इस योजना का विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है. प्रथम चरण में चयनित पंचायत भवनों का कायाकल्प कार्य पूरा कर लिया गया है. प्रत्येक डिजिटल लाइब्रेरी पर लगभग चार लाख रुपये की लागत से आधुनिक सुविधाएं विकसित की गई हैं. इन लाइब्रेरी में प्रतियोगी परीक्षाओं, विज्ञान तथा अन्य विषयों से संबंधित 2500 से अधिक पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं. इसके अलावा मुफ्त वाई-फाई, कंप्यूटर, ई-लर्निंग कंटेंट, स्वच्छ एवं शांत अध्ययन कक्ष, पेयजल, पंखे, आधुनिक फर्नीचर और शौचालय जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं.

हाईटेक डिजिटल लाइब्रेरी
हाईटेक डिजिटल लाइब्रेरी (Photo Credit : ETV Bharat)

योजना का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को आधुनिक शिक्षा संसाधनों से जोड़ना, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना और शहर तथा गांव के बीच शिक्षा के अंतर को कम करना है. इसके माध्यम से विद्यार्थियों को मुफ्त अध्ययन सामग्री, प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी, समय और धन की बचत, डिजिटल कौशल विकास तथा रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं.

जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) श्रेया मिश्रा ने बताया कि ग्राम पंचायत डिजिटल लाइब्रेरी योजना ग्रामीण युवाओं के भविष्य को नई दिशा देने वाली पहल है. उन्होंने कहा कि गांवों में आधुनिक अध्ययन सुविधाएं उपलब्ध कराने से प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा. डिजिटल लाइब्रेरी शिक्षा के साथ-साथ डिजिटल साक्षरता को भी बढ़ावा देंगी और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी.

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