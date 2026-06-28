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महराजगंज के गांवों में 'मौन क्रांति'; हाईटेक डिजिटल लाइब्रेरी से बदलेगी युवाओं की तकदीर

महराजगंज : भारत-नेपाल सीमा से सटे महराजगंज जिले के गांवों में शिक्षा के क्षेत्र में नई और सकारात्मक क्रांति देखने को मिल रही है. ग्राम पंचायतों में विकसित की जा रही हाईटेक डिजिटल लाइब्रेरी अब ग्रामीण युवाओं के सपनों को नई उड़ान दे रही हैं. इस पहल से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बड़े शहरों पर निर्भरता कम होगी और आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को अपने गांव में ही आधुनिक अध्ययन सुविधाएं उपलब्ध होंगी.

हाईटेक डिजिटल लाइब्रेरी (Photo Credit : ETV Bharat)

ग्राम पंचायत डिजिटल लाइब्रेरी योजना के प्रथम चरण में जिले की 101 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है. वहीं, जिले की सभी 201 ग्राम पंचायतों तक इस योजना का विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है. प्रथम चरण में चयनित पंचायत भवनों का कायाकल्प कार्य पूरा कर लिया गया है. प्रत्येक डिजिटल लाइब्रेरी पर लगभग चार लाख रुपये की लागत से आधुनिक सुविधाएं विकसित की गई हैं. इन लाइब्रेरी में प्रतियोगी परीक्षाओं, विज्ञान तथा अन्य विषयों से संबंधित 2500 से अधिक पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं. इसके अलावा मुफ्त वाई-फाई, कंप्यूटर, ई-लर्निंग कंटेंट, स्वच्छ एवं शांत अध्ययन कक्ष, पेयजल, पंखे, आधुनिक फर्नीचर और शौचालय जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं.