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महराजगंज में सड़क हादसा: रोडवेज बस ने बाइक सवार तीन दोस्तों को रौंदा, मौके पर ही मौत

थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि हादसे में तीन युवकों की मौत हुई है. इस केस में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है.

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महराजगंज डिपो की बस और बाइक की आमने-सामने टक्कर. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 13, 2026 at 10:11 PM IST

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महराजगंज: महराजगंज जिले के कोठीभार थाना क्षेत्र में सोमवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन बाइक सवार युवकों की मौत हो गई. यह दुर्घटना सिसवा-निचलौल मार्ग पर हुई. थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि सोमवार शाम करीब 8:15 बजे सबया चिरैयोकोट पेट्रोल पंप के पास एक रोडवेज बस और बाइक के बीच आमने-सामने टक्कर हो गई थी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार तीनों युवक बस के नीचे आ गए और गंभीर रूप से घायल हो गए.

मृतकों की पहचान हुई: हादसे में घायल हुए युवकों की पहचान साहिल साहनी, किसन साहनी निवासी सोनबरसा और अमरीश साहनी निवासी टेढ़वा के रूप में हुई है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और तीनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) सिसवा भेजा गया. अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच के बाद तीनों को मृत घोषित कर दिया. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक महराजगंज डिपो की बस निचलौल से सिसवा की ओर आ रही थी, जबकि बाइक सवार विपरीत दिशा से जा रहे थे.

बस ड्राइवर हिरासत में लिया गया: दुर्घटना के बाद मौके पर भीड़ जुट गई और काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा. थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर राहत-बचाव कार्य का नेतृत्व किया और स्थिति को संभाला. पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बस को कब्जे में लेते हुए ड्राइवर लल्लन को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

पुलिस ने शुरू की कानूनी कार्रवाई: महराजगंज डिपो की बस और बाइक की इस टक्कर ने तीन घरों के चिराग बुझा दिए हैं. थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है. हादसे के असल कारणों की बारीकी से जांच जारी है. प्रशासन ने वाहन चालकों से रात के समय सावधानी बरतने की अपील की है. पुलिस विभाग अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है ताकि आगे की प्रक्रिया पूरी की जा सके.

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