यूपी पुलिस का कारनामा: हेलमेट पहनने पर भी काट दिया चालान, यूपी की बाइक का लोकेशन दिखा दिया 'नेपाल'
बरगदवा थाना क्षेत्र में हेलमेट पहने चालक का बिना हेलमेट का ई-चालान काट दिया गया और घटना स्थल भारत के बजाय नेपाल दर्ज किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 26, 2026 at 10:06 PM IST
महराजगंज: उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में इन दिनों वाहन जांच के नाम पर स्थानीय पुलिस की कथित मनमानी और तकनीकी लापरवाही पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. भारत-नेपाल सीमा से सटे बरगदवा थाना क्षेत्र के एक बाइक स्वामी को जारी किया गया अजीबोगरीब ई-चालान इस समय पुलिसिया कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है. इस चालान में बाइक चालक पर बिना हेलमेट के खतरनाक तरीके से वाहन चलाने का गंभीर आरोप लगाया गया है. हालांकि, सबसे मजेदार बात यह है कि इस चालान के साथ साक्ष्य के रूप में लगी डिजिटल तस्वीर में बाइक चालक साफ तौर पर हेलमेट पहने हुए दिखाई दे रहा है.
नंबर प्लेट और लोकेशन पर बड़ा विवाद: इतना ही नहीं, पुलिस ने अपनी ऑनलाइन रिपोर्ट में वाहन की नंबर प्लेट को भी फॉल्टी यानी दोषपूर्ण बताया है, जबकि वाहन स्वामी का पुरजोर दावा है कि उसकी नंबर प्लेट पूरी तरह से परिवहन विभाग के मानक के अनुरूप है. इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस की ई-चालान रिपोर्ट में घटना स्थल का नाम 'गैरामी, नेपाल' दर्ज किया गया है. इस विसंगति पर पीड़ित वाहन स्वामी का साफ कहना है कि वह कभी अपनी बाइक लेकर नेपाल सीमा में गया ही नहीं और उसका यह चालान भारतीय क्षेत्र के बरगदवा में काटा गया था. ऐसे में अब स्थानीय स्तर पर यह बड़ा सवाल उठ रहा है कि जब पूरी घटना भारतीय जिले महराजगंज की है तो ई-चालान में विदेशी भूमि नेपाल का स्थान कैसे दर्ज हो गया.
10 मिनट में दो बार काटा चालान: स्थानीय प्रबुद्ध लोगों और वाहन स्वामियों का आरोप है कि जिले में इस प्रकार के गलत और फर्जी चालान के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. अपनी परेशानी साझा करते हुए एक अन्य वाहन स्वामी ने बताया कि हाल ही में एक ही दिन में मात्र दस मिनट के अन्दर उसकी गाड़ी का पुलिस ने दो अलग-अलग बार चालान काट दिया. पीड़ित के अनुसार पहले चौराहे पर तैनात एक दरोगा जी ने उसकी गाड़ी का भौतिक चालान किया था. उसके तुरंत बाद वहां आए दूसरे दरोगा ने बिना कुछ सुने मोबाइल से फोटो खींचकर दोबारा ऑनलाइन ई-चालान जारी कर दिया.
टारगेट पूरा करने के दबाव: किसी भी पुलिसकर्मी ने मौके पर वाहन चालक को यह तक नहीं बताया कि आखिर उसका चालान किस नियम के उल्लंघन के तहत किया गया है. बाद में जब मोबाइल पर आधिकारिक मैसेज आए, तब जाकर वाहन स्वामियों को इस दोहरी और त्रुटिपूर्ण दंडात्मक कार्रवाई की पूरी जानकारी हुई. इन अजब-गजब मामलों से आम जनता के बीच अब यह धारणा मजबूत हो रही है कि इस चेकिंग जांच का असली उद्देश्य यातायात नियमों का पालन कराना नहीं, बल्कि केवल अधिक से अधिक चालान काटना रह गया है. जिले के राजनैतिक और सामाजिक हलकों में यह चर्चा आम है कि पुलिस कर्मियों को उच्चाधिकारियों द्वारा हर माह एक निर्धारित संख्या में चालान करने का टारगेट दिया गया है.
सीओ नौतनवा बसंत सिंह ने दी सफाई: इसी विभागीय दबाव और जल्दबाजी में कई जगहों पर बिना पर्याप्त जांच-पड़ताल के अत्यंत अजब-गजब ढंग से फर्जी ई-चालान धड़ल्ले से जारी किए जा रहे हैं. सीमावर्ती इलाकों में लगातार बढ़ रहे जन-आक्रोश के बीच इस गंभीर संबंध में क्षेत्राधिकारी (सीओ) नौतनवा बसंत सिंह ने पुलिस विभाग का आधिकारिक पक्ष सामने रखा है. उन्होंने मीडिया को आश्वस्त करते हुए कहा कि यदि विभागीय जांच में इस प्रकार के तकनीकी या मानवीय भूल के मामले सामने आते हैं और किसी पुलिस कर्मी द्वारा द्वेषवश गलत या फर्जी तरीके से चालान काटने की पुष्टि होती है, तो संबंधित दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ सेवा नियमावली के तहत बेहद सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.
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