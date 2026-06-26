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यूपी पुलिस का कारनामा: हेलमेट पहनने पर भी काट दिया चालान, यूपी की बाइक का लोकेशन दिखा दिया 'नेपाल'

महराजगंज: उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में इन दिनों वाहन जांच के नाम पर स्थानीय पुलिस की कथित मनमानी और तकनीकी लापरवाही पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. भारत-नेपाल सीमा से सटे बरगदवा थाना क्षेत्र के एक बाइक स्वामी को जारी किया गया अजीबोगरीब ई-चालान इस समय पुलिसिया कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है. इस चालान में बाइक चालक पर बिना हेलमेट के खतरनाक तरीके से वाहन चलाने का गंभीर आरोप लगाया गया है. हालांकि, सबसे मजेदार बात यह है कि इस चालान के साथ साक्ष्य के रूप में लगी डिजिटल तस्वीर में बाइक चालक साफ तौर पर हेलमेट पहने हुए दिखाई दे रहा है.

नंबर प्लेट और लोकेशन पर बड़ा विवाद: इतना ही नहीं, पुलिस ने अपनी ऑनलाइन रिपोर्ट में वाहन की नंबर प्लेट को भी फॉल्टी यानी दोषपूर्ण बताया है, जबकि वाहन स्वामी का पुरजोर दावा है कि उसकी नंबर प्लेट पूरी तरह से परिवहन विभाग के मानक के अनुरूप है. इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस की ई-चालान रिपोर्ट में घटना स्थल का नाम 'गैरामी, नेपाल' दर्ज किया गया है. इस विसंगति पर पीड़ित वाहन स्वामी का साफ कहना है कि वह कभी अपनी बाइक लेकर नेपाल सीमा में गया ही नहीं और उसका यह चालान भारतीय क्षेत्र के बरगदवा में काटा गया था. ऐसे में अब स्थानीय स्तर पर यह बड़ा सवाल उठ रहा है कि जब पूरी घटना भारतीय जिले महराजगंज की है तो ई-चालान में विदेशी भूमि नेपाल का स्थान कैसे दर्ज हो गया.

10 मिनट में दो बार काटा चालान: स्थानीय प्रबुद्ध लोगों और वाहन स्वामियों का आरोप है कि जिले में इस प्रकार के गलत और फर्जी चालान के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. अपनी परेशानी साझा करते हुए एक अन्य वाहन स्वामी ने बताया कि हाल ही में एक ही दिन में मात्र दस मिनट के अन्दर उसकी गाड़ी का पुलिस ने दो अलग-अलग बार चालान काट दिया. पीड़ित के अनुसार पहले चौराहे पर तैनात एक दरोगा जी ने उसकी गाड़ी का भौतिक चालान किया था. उसके तुरंत बाद वहां आए दूसरे दरोगा ने बिना कुछ सुने मोबाइल से फोटो खींचकर दोबारा ऑनलाइन ई-चालान जारी कर दिया.