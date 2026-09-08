महराजगंज: सीमावर्ती इलाके में पुलिस का नेटवर्क होगा मजबूत; कोल्हुई में बना नया संचार केंद्र, वायरलेस से सीधे जुड़ेंगे फायर स्टेशन
महराजगंज जिले में कानून-व्यवस्था और संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कोल्हुई थाने में नया कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 8, 2026 at 6:43 PM IST
महाराजगंज: नेपाल और बिहार सीमा से जुड़े संवेदनशील महराजगंज जिले में पुलिस की कार्रवाई और बेहतर कानून-व्यवस्था के लिए संचार नेटवर्क को और मजबूत किया जा रहा है. पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी के निर्देशन में थाना कोल्हुई परिसर में अतिरिक्त ग्रिड यानी कंट्रोल रूम संचार केंद्र स्थापित किया जा रहा है, जो 24 घंटे संचालित रहेगा. सीमावर्ती और भौगोलिक रूप से बड़े महराजगंज जिले में पुलिस की संचार व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हुई है.
फरेन्दा और नौतनवा के कई थाने और चौकियां होंगी शामिल: इस नए संचार केंद्र के जरिए फरेन्दा और नौतनवा सर्किल के क्षेत्राधिकारी कार्यालयों के साथ संबंधित थानों, पुलिस चौकियों और फायर स्टेशन को बेहतर तरीके से वायरलेस नेटवर्क से जोड़ा जाएगा. इसके दायरे में फरेन्दा, पुरन्दरपुर, बृजमनगंज, कोल्हुई, नौतनवा, सोनौली, परसामलिक और बरगदवा थाने समेत संबंधित चौकियां और फायर स्टेशन शामिल होंगे. महराजगंज की सीमा नेपाल राष्ट्र की अंतरराष्ट्रीय सीमा और बिहार राज्य की अंतरराज्यीय सीमा से लगी होने के कारण जिले की भौगोलिक और सामरिक स्थिति काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है.
आपात स्थिति में गश्ती टीमों तक तुरंत पहुंचेगी सूचना: ऐसे में सीमावर्ती और शैडो क्षेत्रों में किसी भी आकस्मिक परिस्थिति के दौरान पुलिस बल के बीच त्वरित और निर्बाध संचार बेहद जरूरी है. अतिरिक्त ग्रिड की स्थापना से मुख्य रेडियो ग्रिड पर बढ़ते दबाव को कम करने में मदद मिलेगी. साथ ही दुर्घटना, चोरी, विवाद, प्रदर्शन, भीड़ नियंत्रण या अन्य कानून-व्यवस्था संबंधी घटनाओं की सूचना गश्ती टीमों और संबंधित अधिकारियों तक तेजी से पहुंचाई जा सकेगी. पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने कहा कि महराजगंज की भौगोलिक और सामरिक स्थिति को देखते हुए पुलिस संचार व्यवस्था को और मजबूत करना जरूरी है.
रेस्पॉन्स टाइम घटाने और त्वरित कार्रवाई पर पुलिस का जोर: किसी भी दुर्घटना, कानून-व्यवस्था की स्थिति या आपातकालीन परिस्थिति में सूचना संबंधित पुलिस टीमों तक तेजी से पहुंच सकेगी. इससे पुलिस का रेस्पॉन्स टाइम कम करने और घटनास्थल पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी. थाना कोल्हुई परिसर में अतिरिक्त ग्रिड यानी कंट्रोल रूम संचार केंद्र स्थापित किया जा रहा है. इससे फरेन्दा और नौतनवा सर्किल के थानों, चौकियों और फायर स्टेशन के बीच वायरलेस संचार और बेहतर होगा.
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