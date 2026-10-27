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महराजगंज पुलिस ने 28 लाख का गुमशुदा मोबाइल बरामद कर उनके स्वामियों को सौंपा

महराजगंज पुलिस ने 28 लाख के गुमशुदा मोबाइल बरामद किया ( Photo credit: ETV Bharat )

महराजगंज: जनपद पुलिस ने मंगलवार को कार्रवाई करते हुए गुमशुदा मोबाइल फोन की बरामदगी में बड़ी सफलता हासिल की है. सर्विलांस सेल और जिले के विभिन्न थानों की संयुक्त टीम ने CEIR पोर्टल की मदद से 115 मोबाइल फोन बरामद किए हैं. जिनकी अनुमानित कीमत करीब 28 लाख रुपये बताई जा रही है.



पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी के अनुसार, जिला में गुमशुदा मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत यह सफलता मिली है. मंगलवार 27 अक्टूबर को बरामद किए गए 115 मोबाइल फोन आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उनके मालिकों के सुपुर्द कर दिए गए हैं. लंबे समय बाद अपने खोए मोबाइल वापस पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे और उन्होंने पुलिस का आभार जताया.