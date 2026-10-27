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महराजगंज पुलिस ने 28 लाख का गुमशुदा मोबाइल बरामद कर उनके स्वामियों को सौंपा

मोबाइल वापस पाकर लोगों के खिल उठे चेहरे, सभी ने पुलिस का आभार जताया.

महराजगंज पुलिस ने 28 लाख के गुमशुदा मोबाइल बरामद किया
महराजगंज पुलिस ने 28 लाख के गुमशुदा मोबाइल बरामद किया (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 27, 2026 at 8:51 PM IST

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महराजगंज: जनपद पुलिस ने मंगलवार को कार्रवाई करते हुए गुमशुदा मोबाइल फोन की बरामदगी में बड़ी सफलता हासिल की है. सर्विलांस सेल और जिले के विभिन्न थानों की संयुक्त टीम ने CEIR पोर्टल की मदद से 115 मोबाइल फोन बरामद किए हैं. जिनकी अनुमानित कीमत करीब 28 लाख रुपये बताई जा रही है.


पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी के अनुसार, जिला में गुमशुदा मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत यह सफलता मिली है. मंगलवार 27 अक्टूबर को बरामद किए गए 115 मोबाइल फोन आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उनके मालिकों के सुपुर्द कर दिए गए हैं. लंबे समय बाद अपने खोए मोबाइल वापस पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे और उन्होंने पुलिस का आभार जताया.

पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी (Photo credit: ETV Bharat)
पुलिस के मुताबिक, पिछले सात महीनों में जिले में कुल 743 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए जा चुके हैं. जिनकी अनुमानित कीमत करीब 2 करोड़ 6 लाख रुपये है. मोबाइल की लोकेशन और तकनीकी जानकारी जुटाने में CEIR पोर्टल और सर्विलांस सेल की अहम भूमिका रही. इसके साथ ही विभिन्न थानों पर तैनात पुलिसकर्मियों ने भी अभियान में सहयोग किया.बरामदगी करने वाली सर्विलांस टीम में शिवानंद पासवान, मो. कुतुबुद्दीन, राजकुमार राजभर, आलोक पाण्डेय, सुधीर कुमार यादव, सूरज गुप्ता और नीरज कुमार शामिल रहे. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि मोबाइल गुम या चोरी होने पर तत्काल www.ceir.gov.in पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराकर मोबाइल ब्लॉक कराएं और नजदीकी थाने में सूचना दें. साथ ही मोबाइल का IMEI नंबर और खरीद का बिल सुरक्षित रखें. ये भी पढ़ें: बरेली पुलिस ने 91 लाख के 455 मोबाइल लौटाकर जीता लोगों का भरोसा

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28 लाख रुपये के मोबाइल फोन बरामद
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