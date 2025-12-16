ETV Bharat / state

सरकारी योजनाओं के नाम पर साइबर ठगी; बैंक खाते खुलवाकर ठगी का पैसा मंगाने वाले गिरोह के दो सदस्य गिरफ्तार

महराजगंज पुलिस ने गिरोह का किया भंडाफोड़, ठगी में इस्तेमाल किए जा रहे खातों की किट कूरियर से भेजते थे

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. (Maharajganj Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 16, 2025 at 6:12 PM IST

महराजगंजः सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर आमजन को झांसे में लेकर उनके बैंक खाते खुलवाने और उनमें साइबर ठगी की रकम मंगाने वाले संगठित गिरोह का महराजगंज पुलिस ने पर्दाफाश किया है. पुलिस ने गोरखपुर निवासी हर्ष गुप्ता और अनुराग गुप्ता को गिरफ्तार करते हुए बड़ी संख्या में बैंक खातों से संबंधित दस्तावेज, एटीएम कार्ड, सिम कार्ड और मोबाइल फोन बरामद किए हैं.

पुलिस अधीक्षक सोमेन्द्र मीना ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी लंबे समय से साइबर ठगी के इस नेटवर्क से जुड़े हुए थे. देश के विभिन्न हिस्सों में सक्रिय कॉल सेंटरों तक म्यूल बैंक अकाउंट उपलब्ध कराते थे. यह गिरोह केवल स्थानीय स्तर पर नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर से लेकर पश्चिम बंगाल के कोलकत्ता तक के लोगों को निशाना बनाता था. जांच में सामने आया कि आरोपी ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के लोगों को सरकारी योजनाओं, आर्थिक सहायता और अन्य लाभों का प्रलोभन देकर उनके नाम से अलग-अलग बैंकों में खाते खुलवाते थे. इसके बाद इन खातों का पासबुक, एटीएम कार्ड, चेक बुक और लिंक मोबाइल सिम बस व कूरियर के माध्यम से बाहर के राज्यों में भेज दी जाती थी. इन खातों का उपयोग साइबर ठगी से प्राप्त धन को मंगाने और उसे निकालने के लिए किया जाता था. जिससे वास्तविक खाताधारक अनजाने में अपराध का हिस्सा बन जाता था.

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो मोबाइल फोन, 71 चैट पीडीएफ, 76 बैंक खाता नंबरों का विवरण, 80 सिम कार्ड सहित मोबाइल नंबर और 5600 रुपये नकद बरामद किए हैं. इन खातों के माध्यम से लाखों रुपये की साइबर ठगी को अंजाम दिया गया है. मामले की विस्तृत जांच की जा रही है, ताकि गिरोह से जुड़े अन्य लोगों और नेटवर्क का भी खुलासा किया जा सके. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हर्ष गुप्ता और अनुराग गुप्ता लोगों को विश्वास लेकर उनका खाता खुलवाते थे. इसके बाद उसके अकाउंट की किट कूरियर की माध्यम से गुरुग्राम, गोवा, कोलकाता और ग्वालियर में चल रहे साइबर ठगी के कॉल सेंटर को भेज देते थे.

साइबर फ्राड से रहें सतर्क: पुलिस ने आमजन से साइबर ठगी को लेकर सतर्क रहने की अपील की हैय किसी भी व्यक्ति को सरकारी योजना या किसी लाभ के नाम पर अपना बैंक खाता, एटीएम कार्ड, पासबुक, ओटीपी या मोबाइल सिम किसी के भी हवाले नहीं करना चाहिए. अनजान कॉल, मैसेज या लिंक के माध्यम से मिलने वाले प्रलोभनों से बचें. यदि कोई व्यक्ति इस तरह के झांसे में आता है या संदेहास्पद गतिविधि दिखाई देती है तो तत्काल साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं या नजदीकी पुलिस थाने से संपर्क करें. पुलिस का कहना है कि सतर्कता ही साइबर अपराध से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है.

