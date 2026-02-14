ETV Bharat / state

यूट्यूब से सीख कर बना रहे थे आधार और आयुष्मान कार्ड, महराजगंज पुलिस ने दो को किया गिरफ्तार

भारत-नेपाल सीमा से सटे नौतनवां में जालसाज AnyDesk का सहारा लेकर फर्जी तरीके से लॉगिन करके आधार और आयुष्मान कार्ड बना रहे थे.

महराजगंज पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.
महराजगंज पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 14, 2026

महराजगंज : भारत-नेपाल सीमा से सटे नौतनवां में फर्जी तरीके से लॉगिन करके आधार और आयुष्मान कार्ड तैयार करने के खेल का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने ग्राहक सेवा केंद्र संचालकर समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपी युवक फर्जी तरीके से आधार और आयुष्मान कार्ड वेबसाइट में लॉगिन करके जाली दस्तावेज तैयार कर रहे थे. पुलिस को इस बाबत सूचना मिली थी.

अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ और क्षेत्राधिकारी नौतनवां अंकुर गौतम द्वारा 12 फरवरी को की गई कार्रवाई के तहत पुलिस टीम दोपहर करीब 2:40 बजे नौतनवां थाना क्षेत्र के बैरवा बनकटवा टोला, मणि चौराहा स्थित ग्राहक सेवा केंद्र पर पहुंची. जहां दो युवक संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त पाए गए. जांच के दौरान पता चला कि आरोपी लैपटॉप, बायोमेट्रिक मशीन, आइरिस डिवाइस के जरिए आधार और आयुष्कार्ड बनाने का काम करते थे. इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपियों की पहचान सूर्यनरायण (32) निवासी दुर्गापुर और धीरज चौरसिया (25) निवासी एकमा लक्ष्मीपुर के रूप में हुई.

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि यूट्यूब पर “आधार कार्ड कैसे बनाएं” सर्च किया. वहां मिले एक नंबर पर संपर्क किया तो मन्टू कुमार नामक व्यक्ति ने खुद को अधिकारी बताकर AnyDesk ऐप के जरिए रिमोट एक्सेस दिलाया और आईडी-पासवर्ड उपलब्ध कराए. इसके बाद प्रति कार्ड 500 से 1000 रुपये तक लेकर दस्तावेज बनाने शुरू किए थे. इस रकम में से आधी रकम यूपीआई से मन्टू को भेज दी जाती थी. शुरुआती जांच में करीब 20 फर्जी कार्ड बनाए जाने की बात सामने आई है. छापेमारी में एसर लैपटॉप, बायोमीट्रिक मशीन, आइरिस स्कैनर, तीन मोबाइल फोन, सात एनरोलमेंट स्लिप और 3450 रुपये नकद बरामद हुए हैं. दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है, जबकि मन्टू फरार है.

