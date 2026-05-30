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हैदराबाद से महाराजगंज बॉर्डर पहुंचा अमेरिकी नागरिक गिरफ्तार; नेपाल भागने का था प्लान

महराजगंज: उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले की फरेंदा थाना पुलिस ने भारत-नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र में चेकिंग के दौरान एक अमेरिकी नागरिक को गिरफ्तार किया है. पकड़ा गया विदेशी आरोपी भारतीय वीजा नियमों का गंभीर उल्लंघन करने के बाद अवैध रूप से नेपाल सीमा पार कर अपने देश भागने की फिराक में था. पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने उसे भारत-नेपाल सीमा के पास छतरी पुल के नजदीक से धर दबोचा और उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. महाराजगंज पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन में अपराधियों और भारत-नेपाल सीमा पर संदिग्ध गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के तहत फरेंदा पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली है.

मिसौरी का रहने वाला है आरोपी: शनिवार को फरेंदा थाना क्षेत्र के छतरी पुल के पास पुलिस की टीम वाहनों और राहगीरों की जांच कर रही थी, तभी एक विदेशी नागरिक को संदिग्ध परिस्थितियों में घूमते हुए देखा गया. पुलिस ने जब उसे रोककर कड़ाई से पूछताछ की और दस्तावेजों की जांच की, तो उसकी पहचान फेलन ट्रैविस एंथनी के रूप में हुई. आरोपी मूल रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसौरी राज्य का रहने वाला निवासी है. शुरुआती पुलिस जांच और पासपोर्ट की स्क्रूटनी में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि अमेरिकी नागरिक का भारतीय टूरिस्ट वीजा जून 2025 से वर्ष 2030 तक पूरी तरह वैध है.

वीजा नियमों का किया खुला उल्लंघन: वैध वीजा होने के बावजूद आव्रजन नियमों के अनुसार वह एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 180 दिन ही लगातार भारत में रह सकता था. वह अगस्त 2025 में भारत आया था, जिसके अनुसार भारत में रहने की उसकी तय कानूनी अवधि 2 फरवरी 2026 को ही समाप्त हो चुकी थी. पुलिस की पूछताछ में आरोपी फेलन ट्रैविस ने बताया कि फरवरी महीने में फूड प्वाइजनिंग के कारण वह अचानक बीमार हो गया था. इसके बाद वह इलाज कराकर हैदराबाद एयरपोर्ट से अपने देश वापस लौटने के लिए पहुंचा था, जहां इमिग्रेशन जांच के दौरान अधिकारियों ने उसे रोक दिया.