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Court Order; आधी रात पुलिस के दबिश देने पर कोर्ट सख्त, एसआई-कांस्टेबल समेत 20 पुलिसकर्मियों पर मुकदमे का आदेश

महराजगंज घुघली थाना क्षेत्र के बसंतपुर गांव में दबिश देने का मामला.

पुलिस की दबिश पर कोर्ट सख्त
पुलिस की दबिश पर कोर्ट सख्त. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 15, 2026 at 11:59 AM IST

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महराजगंज : विशेष न्यायाधीश अनन्य विशेष न्यायालय एससी-एसटी एक्ट ने घुघली थाना क्षेत्र से जुड़े एक वाद में गंभीर आरोपों पर सुनवाई करते हुए एसआई राकेश कुमार यादव, कांस्टेबल अमित कुमार समेत करीब 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 74, 351, 333 तथा एससी-एसटी एक्ट की धारा 3(1)(5)(द)(घ) के तहत कार्रवाई का निर्देश दिया है. आदेश के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है.



पत्रावली के अनुसार घुघली थाना क्षेत्र के बसंतपुर गांव निवासी पीड़िता ने न्यायालय में प्रकीर्ण वाद दाखिल कर आरोप लगाया था कि बीते छह जून को पुलिस उसके घर के कुछ सदस्यों को पकड़कर थाने ले गई थी. उसी रात करीब एक से दो बजे के बीच एसआई राकेश कुमार यादव, कांस्टेबल अमित कुमार समेत करीब 20 पुलिसकर्मी उसके घर में घुस आए थे.

पीड़िता के मुताबिक पुलिस टीम में कोई महिला कांस्टेबल मौजूद नहीं थी और न ही पुलिसकर्मियों के पास कोई वारंट था. पीड़िता ने आरोप लगाया कि घर में घुसने के दौरान पुलिसकर्मियों ने उसके साथ अश्लील हरकत की और उसकी लज्जा भंग की. मामले को लेकर उसने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया.


प्रकीर्ण वाद स्वीकार करने के बाद न्यायालय ने पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. पुलिस की ओर से जवाब दाखिल किए जाने के बाद दोनों पक्षों की सुनवाई हुई. मामले में उपलब्ध तथ्यों और आरोपों पर विचार करने के बाद विशेष न्यायालय ने संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया. न्यायालय के आदेश के बाद अब इस मामले में पुलिस की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं.

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