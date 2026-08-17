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महराजगंज में नहीं मिली एंबुलेंस, करंट से घायल महिला को ठेले पर ले जाना पड़ा अस्पताल

महराजगंज : ठूठीबारी कोतवाली क्षेत्र के राजाबारी टोला पजरफोरवां में रविवार को करंट की चपेट में आई महिला गंभीर रूप से झुलस गई. हालत बिगड़ने पर परिजनों ने एंबुलेंस के लिए कॉल किया, लेकिन समय पर एंबुलेंस नहीं पहुंची. देर होती देख परिजनों ने सामान ढोने वाले ठेले पर महिला को लादकर अस्पताल पहुंचाया. जहां उसकी हालात स्थिर बताई जा रही है.

बताया गया कि ठूठीबारी कोतवाली क्षेत्र के राजाबारी टोला पजरफोरवां गांव निवासी पुष्पा पासवान (35) पत्नी मनोज पासवान घर की दीवार में ठोकी गई सरिया के संपर्क में आ गईं. सरिया में करंट उतरने के कारण वह उसकी चपेट में आ गईं. इससे वे गंभीर रूप से झुलसकर बेहोश होकर गिर पड़ीं. हादसे के बाद परिजनों में अफरा-तफरी मच गई. महिला की हालत लगातार बिगड़ती देख परिजनों ने उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाने के लिए एंबुलेंस की मदद मांगी.

परिजनों के अनुसार उन्होंने ऑनलाइन कॉल कर एंबुलेंस की मांग की, लेकिन काफी समय बीतने के बावजूद एंबुलेंस नहीं पहुंची. इस दौरान मरीज की हालत बिगड़ती जा रही थी. स्थिति गंभीर होती देख इंतजार करना उचित नहीं समझा. आनन-फानन सामान ढोने वाले ठेले की व्यवस्था की गई और महिला को उस पर लादकर ठूठीबारी के एक निजी अस्पताल पहुंचाया गया. निजी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने महिला को सीएचसी निचलौल रेफर कर दिया.