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महराजगंज: नीट री-एग्जाम के बाद मानसिक तनाव में छात्रा ने की आत्महत्या, प्रश्न पुस्तिका पर लिखा दर्दनाक सुसाइड नोट

रिज़ल्ट की चिंता में उठाया कदम: पुलिस ने इस सुसाइड नोट को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है. सदर थाना क्षेत्र के चौपरिया कंचनपुर गांव में सोमवार को उस समय मातम छा गया, जब एक छात्रा ने सुसाइड कर लिया. परिजनों के अनुसार, छात्रा पिछले कुछ समय से परीक्षा के परिणाम और अपने करियर को लेकर काफी ज्यादा मानसिक तनाव में रह रही थी. सुसाइड के वक्त घर के अन्य सदस्य अपने-अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे.

महराजगंज: महराजगंज जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र में एक होनहार छात्रा ने आत्महत्या कर ली. नीट (NEET) री-एग्जाम देने के बाद से ही मानसिक रूप से परेशान बताई जा रही इस छात्रा का शव घर के अंदर मिला. सुसाइड के बाद जहां पीड़ित परिवार में कोहराम मच गया. छात्रा के पास से नीट की प्रश्न पुस्तिका बरामद हुई है, जिस पर लिखा एक सुसाइड नोट भी पुलिस को मिला है.

अस्पताल पहुंचने से पहले टूटी सांसें: कुछ देर बाद जब परिजनों की नजर अचानक कमरे में गई, तो छात्रा बेसुध दिखाई दी. यह मंजर देखते ही चीख-पुकार मच गई और परिजन आनन-फानन छात्रा को जिला अस्पताल ले गए. वहां मौजूद चिकित्सक ने परीक्षण के बाद छात्रा को मृत घोषित कर दिया. छात्रा के पिता सिलाई मजदूरी का काम करते हैं, जो तंगहाली के बावजूद बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठा रहे थे.

भावुक सुसाइड नोट ने सबको झकझोरा: मेहनतकश पिता को अपनी इस होनहार और होशियार बेटी से भविष्य में काफी उम्मीदें थीं, जो इस हादसे के साथ ही टूट गईं. पुलिस को जांच के दौरान छात्रा की नीट प्रश्न पुस्तिका पर हाथ से लिखा एक बेहद भावुक सुसाइड नोट मिला है. इस नोट में छात्रा ने लिखा है, "मेरे से कुछ नहीं हो सकता मेरे भइया". इस महज एक पंक्ति के दर्दनाक संदेश ने पीड़ित परिवार और गांव के हर व्यक्ति को अंदर तक झकझोर कर रख दिया है.

पुलिस की विधिक कार्रवाई जारी: सुसाइड की सूचना मिलने पर तत्काल पहुंची पुलिस टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. सदर कोतवाल निर्भय सिंह ने बताया कि छात्रा की मौत की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है. मौके से मिले सुसाइड नोट और प्रश्न पुस्तिका की फॉरेंसिक और हैंडराइटिंग जांच भी कराई जा रही है. स्थानीय पुलिस अब सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस पूरे मामले की गहन पड़ताल कर रही है.

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