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मिशन शक्ति; एक दिन की अफसर बनी बेटियों ने निपटाए फरियादियों के मामले, खुशी से खिल उठे चेहरे

एक दिन की डीएम बनीं सुप्रिया द्विवेदी. ( Photo Credit : ETV Bharat )

महराजगंज/श्रावस्ती : मिशन शक्ति अभियान के तहत बालिकाओं में आत्मविश्वास बढ़ाने और उन्हें नेतृत्व के लिए तैयार करने के उद्देश्य से प्रशासनिक स्तर से अनूठी पहल शुरू की गई है. इसके तहत छात्राओं को अलल-अलग प्रशासनिक पदों की जिम्मेदारी सौंप कर उनकी परख की जाती है. इसी कड़ी में बीते गुरुवार को महराजगंज और श्रावस्ती में इस पहल की नजीर देखने का मिली.

मिशन शक्ति अभियान के तहत छात्राओं ने दिखाई प्रतिभा. (Video Credit : ETV Bharat) महराजगंज में सुप्रिया द्विवेदी को एक दिन के लिए जिलाधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई. सुप्रिया ने जनता दर्शन के दौरान 10 फरियादियों की समस्याएं सुनीं और संबंधित मामलों में आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया. इनमें घरेलू हिंसा, जमीन की पैमाइश और पारिवारिक विवाद के साथ पुलिस विभाग से संबंधित शिकायतें प्रमुख रहीं.