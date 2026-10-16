मिशन शक्ति; एक दिन की अफसर बनी बेटियों ने निपटाए फरियादियों के मामले, खुशी से खिल उठे चेहरे
यूपी में महिलाओं और बालिकाओं में सुरक्षा एवं आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए वर्तमान में मिशन शक्ति 6.0 अभियान चलाया जा रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 12:27 PM IST
महराजगंज/श्रावस्ती : मिशन शक्ति अभियान के तहत बालिकाओं में आत्मविश्वास बढ़ाने और उन्हें नेतृत्व के लिए तैयार करने के उद्देश्य से प्रशासनिक स्तर से अनूठी पहल शुरू की गई है. इसके तहत छात्राओं को अलल-अलग प्रशासनिक पदों की जिम्मेदारी सौंप कर उनकी परख की जाती है. इसी कड़ी में बीते गुरुवार को महराजगंज और श्रावस्ती में इस पहल की नजीर देखने का मिली.
महराजगंज में सुप्रिया द्विवेदी को एक दिन के लिए जिलाधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई. सुप्रिया ने जनता दर्शन के दौरान 10 फरियादियों की समस्याएं सुनीं और संबंधित मामलों में आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया. इनमें घरेलू हिंसा, जमीन की पैमाइश और पारिवारिक विवाद के साथ पुलिस विभाग से संबंधित शिकायतें प्रमुख रहीं.
जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार नवरात्र के दौरान मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है. इसी कड़ी में शारदीय नवरात्र के अवसर पर मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है. इस पहल का उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं में आत्मविश्वास बढ़ाना, उन्हें निर्णय लेने की क्षमता से परिचित कराना और प्रशासनिक कार्यप्रणाली की समझ विकसित करना है.
श्रावस्ती में छात्राओं ने संभाली अफसरों की कुर्सी, कोई बनी थानेदार तो कोई ग्राम प्रधान
मिशन शक्ति अभियान-6 के तहत जमुनहा क्षेत्र के हरदत्त नगर गिरंट स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका इंटर कॉलेज में अनूठी पहल की गई. इसमें छात्राओं को एक दिन के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी सौंपी गई. अफसरों की भूमिका निभाने का अवसर पाकर छात्राओं के चेहरे खुशी से खिल उठे.
कार्यक्रम के तहत कक्षा-6 की छात्रा नाहिद को एक दिन के लिए आईटीआई का प्राचार्य बनाया गया. कक्षा-7 की छात्रा योग्यता मौर्य ने ग्राम प्रधान, सौम्या गौतम ने क्षेत्रीय वन अधिकारी, मन्तशा जहरा ने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, शालिनी वर्मा ने थानाध्यक्ष और प्रियंका मौर्य ने बैंक मैनेजर की भूमिका निभाई.
इस दौरान छात्राओं ने संबंधित अधिकारियों की कार्यप्रणाली समझी और लोगों की समस्याएं सुनने, निर्णय लेने व समाधान के लिए पहल करने का अनुभव प्राप्त किया. विद्यालय की वार्डन सुशीला त्रिपाठी ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य बालिकाओं में आत्मविश्वास पैदा करना, उन्हें स्वावलंबी बनाना और भविष्य में नेतृत्व की जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित करना है.
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