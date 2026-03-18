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महराजगंज विकास भवन में हंगामा; बर्खास्त कर्मचारी ने डीसी मनरेगा को पिस्टल दिखाकर पीटा, FIR दर्ज

महराजगंज: महराजगंज के विकास भवन में बुधवार शाम उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक बर्खास्त तकनीकी सहायक लाइसेंसी पिस्टल लेकर डीसी मनरेगा के कार्यालय में घुस गया. आरोपी अरविंद श्रीवास्तव, जो पूर्व में मनरेगा योजना में कार्यरत रह चुका है, अपनी सेवा समाप्ति और मानदेय रिकवरी के मामले को लेकर अधिकारियों से नाराज चल रहा था. कार्यालय में पहुंचते ही उसने डीसी मनरेगा गौरवेंद्र सिंह के साथ तीखी बहस शुरू कर दी और देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया. इस दौरान आरोपी ने कथित तौर पर अपनी पिस्टल निकालकर अधिकारियों पर दबाव बनाने का प्रयास किया.

डीसी मनरेगा के साथ मारपीट और हंगामा: विवाद इतना बढ़ गया कि बहस हाथापाई में बदल गई और आरोपी ने डीसी मनरेगा गौरवेंद्र सिंह के साथ मारपीट कर दी. कार्यालय के भीतर मचे शोर-शराबे को सुनकर अन्य कर्मचारी और एपीओ (APO) तुरंत मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव कर स्थिति को संभालने की कोशिश की. इस हंगामे और अफरा-तफरी का फायदा उठाकर आरोपी अरविंद श्रीवास्तव मौके से फरार होने में सफल रहा. इस घटना के बाद पूरे विकास भवन परिसर में कर्मचारियों के बीच भय और दहशत का माहौल व्याप्त हो गया है.