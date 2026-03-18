ETV Bharat / state

महराजगंज विकास भवन में हंगामा; बर्खास्त कर्मचारी ने डीसी मनरेगा को पिस्टल दिखाकर पीटा, FIR दर्ज

सदर कोतवाल निर्भय कुमार सिंह ने बताया, आरोपी अरविंद श्रीवास्तव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है.

Photo Credit: ETV Bharat
अरविंद श्रीवास्तव के खिलाफ मुकदमा दर्ज (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 18, 2026 at 10:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

महराजगंज: महराजगंज के विकास भवन में बुधवार शाम उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक बर्खास्त तकनीकी सहायक लाइसेंसी पिस्टल लेकर डीसी मनरेगा के कार्यालय में घुस गया. आरोपी अरविंद श्रीवास्तव, जो पूर्व में मनरेगा योजना में कार्यरत रह चुका है, अपनी सेवा समाप्ति और मानदेय रिकवरी के मामले को लेकर अधिकारियों से नाराज चल रहा था. कार्यालय में पहुंचते ही उसने डीसी मनरेगा गौरवेंद्र सिंह के साथ तीखी बहस शुरू कर दी और देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया. इस दौरान आरोपी ने कथित तौर पर अपनी पिस्टल निकालकर अधिकारियों पर दबाव बनाने का प्रयास किया.

डीसी मनरेगा के साथ मारपीट और हंगामा: विवाद इतना बढ़ गया कि बहस हाथापाई में बदल गई और आरोपी ने डीसी मनरेगा गौरवेंद्र सिंह के साथ मारपीट कर दी. कार्यालय के भीतर मचे शोर-शराबे को सुनकर अन्य कर्मचारी और एपीओ (APO) तुरंत मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव कर स्थिति को संभालने की कोशिश की. इस हंगामे और अफरा-तफरी का फायदा उठाकर आरोपी अरविंद श्रीवास्तव मौके से फरार होने में सफल रहा. इस घटना के बाद पूरे विकास भवन परिसर में कर्मचारियों के बीच भय और दहशत का माहौल व्याप्त हो गया है.

आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज: घटना से आक्रोशित डीसी मनरेगा गौरवेंद्र सिंह बड़ी संख्या में कर्मचारियों के साथ सदर कोतवाली पहुंचे और लिखित तहरीर दी. उन्होंने आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है. सदर कोतवाल निर्भय कुमार सिंह ने जानकारी दी कि तहरीर के आधार पर आरोपी अरविंद श्रीवास्तव के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. फिलहाल पुलिस की टीमें आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं और मामले की गहनता से जांच जारी है.

यह भी पढ़ें- फर्रुखाबाद में पूर्व सपा विधायक विजय सिंह के घर पर विस्फोट का मामला, बेटों समेत 6 लोगों के खिलाफ FIR

TAGGED:

GOVERNMENT OFFICE ASSAULT INDIA
PISTOL THREAT CASE UP
TECHNICAL ASSISTANT DISPUTE CASE
MANREGA OFFICE FIGHT NEWS
MGNREGA OFFICER ATTACK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.