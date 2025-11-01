महराजगंज महोत्सव; बचना ऐ हसीनों और माएरी के सुरों पर थिरके दर्शक, पहले दिन दिखा बॉलीवुड और हिंदी रॉक का संगम

ETV Bharat / state

पीजी कॉलेज ग्राउंड में प्लेबैक सिंगर असित त्रिपाठी ने बॉलीवुड गीतों और यूफोरिया बैंड ने शानदार प्रस्तुतियों से बांधा समां.

महराजगंज महोत्सव 2025.
महराजगंज महोत्सव 2025. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 1, 2025 at 11:18 AM IST

महराजगंज : पीजी कॉलेज ग्राउंड में आयोजित महराजगंज महोत्सव 2025 के पहले दिन सुर, ताल और रोशनी की अद्भुत छटा देखने को मिली. महोत्सव के पहले सबरंग के प्लेबैक सिंगर असित त्रिपाठी ने बॉलीवुड गीतों और मशहूर हिंदी रॉक बैंड यूफोरिया ने सुपरहिट गीतों की प्रस्तुतियां दीं. मैदान में मौजूद भीड़ ने तालियां बजाकर कलाकारों का उत्साह बढ़ाया.

महराजगंज महोत्सव 2025 का आगाज. (Video Credit : ETV Bharat)

महाराजगंज में तीन दिवसीय महोत्सव का शुभारंभ शुक्रवार को केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने किया. कार्यक्रम की शुरुआत सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से हुई. प्ले बैक सिंगर असित त्रिपाठी ने ‘बचना ऐ हसीनों लो मैं आ गया…’ गाया, तो दर्शकों ने मंच के सामने ही नाचना शुरू कर दिया. इसके बाद ‘ओम शांति ओम’, ‘गुलाबी आंखें’, और ‘जीने के हैं चार दिन’ जैसे सुपरहिट गीतों की प्रस्तुतियों दर्शकों में जोश भरा. असित ने पुराने दौर के गानों के साथ नए युग के नगमे भी गुनगुनाए.

यूफोरिया बैंड ने लीड सिंगर डॉ. पलाश सेन की अगुवाई में ‘माएरी’ की प्रस्तुति दी. इसके बाद ‘धूम पिचक’, ‘कभी आना तू मेरी गली’, ‘आना मेरी गली’, और ‘अब ना जा’ जैसे गीत सुनाए. यूफोरिया बैंड ने अपने रॉक संगीत में लोक धुनों की झलक जोड़कर पारंपरिक और आधुनिक सुरों का संगम पेश किया. गीत संगीत से सजी महफिल में रातभर दर्शकों की तालियां और सीटियां गूंजती रहीं. तीन दिवसीय आयोजन में स्थानीय कलाकार भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे.

