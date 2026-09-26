नेपाल में बारिश से महराजगंज और कुशीनगर में बाढ़ का खतरा: नारायणी नदी में 3.86 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया
नेपाल में बारिश के बाद नारायणी नदी में 3.86 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़े जाने से महराजगंज और कुशीनगर में बाढ़ का खतरा बढ़ा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 26, 2026 at 10:10 PM IST
महराजगंज/ कुशीनगर: नेपाल के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते नारायणी नदी उफान पर आ गई है. नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने के कारण महराजगंज के सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ का संकट गहरा गया है. शनिवार को एडीएम वित्त एवं राजस्व डॉ. प्रशांत कुमार ने तटबंधों का जायजा लेकर मातहतों को सतर्क रहने के निर्देश दिए.
उधर, सोहगीबरवा क्षेत्र में जलभराव का जायजा लेने के लिए एसडीएम अवनीश त्रिपाठी और तहसीलदार अमित सिंह खुद ट्रैक्टर-ट्रॉली से मौके पर पर पहुंचे.
3 लाख क्यूसेक पार पहुंचा पानी, 300 से अधिक घरों में घुसा: नेपाल से छोड़े गए पानी के कारण नारायणी नदी का डिस्चार्ज तीन लाख क्यूसेक को पार कर चुका है. पानी का बहाव तेज होने से सोहगीबरवा, भोथहा और शिकारपुर समेत आठ टोले पूरी तरह बाढ़ के पानी से घिर गए हैं. रास्ते डूब जाने से लोगों का आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है. प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार तीन ग्राम सभाओं के 300 से अधिक घरों में बाढ़ का पानी भर चुका है.
राहत और बचाव कार्य तेज़, शुरू कराया गया कम्युनिटी किचन: नदी में डिस्चार्ज साढ़े तीन लाख क्यूसेक तक पहुंचने की आशंका को देखते हुए पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है. एसडीएम अवनीश त्रिपाठी ने प्रभावित गांवों में जाकर ग्रामीणों का हालचाल जाना और राहत कार्यों की समीक्षा की. लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए नावें लगा दी गई हैं. प्रभावित परिवारों के लिए कम्युनिटी किचन और स्वास्थ्य शिविर भी शुरू कर दिए गए हैं.
निचले इलाकों से सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन: कुशीनगर में भी बड़ी गंडक यानी नारायणी नदी के बढ़ते जलस्तर ने तबाही की आहट दे दी है. दो दिनों से हो रही बारिश के कारण खड्डा और पनियहवा क्षेत्र के दर्जनों गाँव जलमग्न होने की कगार पर हैं. मदनपुर सुकरौली, भैंसहा, लक्ष्मीपुर और भगवानपुर समेत कई गाँवों में पानी भरने के बाद लोग ऊँचे स्थानों की ओर जाने लगे हैं. देवघाट से 4 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़े जाने से संकट और गहरा गया है.
प्रशासन अलर्ट मोड पर, ग्रामीणों से नदी के पास न जाने की अपील: नारायणी नदी में अब तक कुल 3 लाख 86 हजार 800 क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा जा चुका है. इसे देखते हुए कुशीनगर और महराजगंज जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है. तटबंधों पर पैनी नज़र रखी जा रही है और प्रभावितों के लिए सड़कों के किनारे तंबू लगाए जा रहे हैं. प्रशासन ने नागरिकों से सतर्क रहने और बिना वजह नदी के आसपास न जाने की सख्त अपील की है.
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