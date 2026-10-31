महराजगंज का ऐतिहासिक खड़खोड़ा टीला: कार्बन डेटिंग से खुले 11वीं शताब्दी के राज, जानें पांडवों से इसका कनेक्शन
महराजगंज जिले में स्थित खड़खोड़ा टीले पर पुरातत्व विभाग की जांच में कुषाण काल और 11वीं सदी के अवशेष मौजूद हैं. ओंकारनाथ शुक्ल की रिपोर्ट..
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 4:48 PM IST|
Updated : October 31, 2026 at 5:04 PM IST
महराजगंज: उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले का बृजमनगंज क्षेत्र केवल धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि यहां भारतीय इतिहास और पुरातत्व से जुड़े कई रहस्य भी छिपे हैं. सहजनवा बाबू गांव के पास घोघी नदी के किनारे स्थित खड़खोड़ा का टीला लंबे समय से अपनी प्राचीनता को लेकर चर्चा में है.
अब राज्य पुरातत्व विभाग की वैज्ञानिक जांच और उत्खनन में मिले साक्ष्यों से इस स्थल के इतिहास की नई परतें खुल रही हैं. इन खोजों के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि इस प्राचीन धरोहर को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सकती है.
दो एकड़ में फैला है प्राचीन टीला, पांच शिवलिंग हैं स्थापित: घोघी नदी के किनारे आबादी से दूर करीब दो एकड़ क्षेत्र में खड़खोड़ा का टीला फैला हुआ है. यहां एक विशाल शिवलिंग के साथ चार अन्य शिवलिंग भी स्थापित हैं. स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, अज्ञातवास के दौरान पांचों पांडव इस क्षेत्र में ठहरे थे और उन्होंने इन शिवलिंगों की स्थापना कर पूजा-अर्चना की थी. ग्रामीणों का विश्वास है कि मुख्य शिवलिंग की पूजा स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर करते थे.
हालांकि, पांडवों से इस स्थल के संबंध की अभी तक पुरातात्विक पुष्टि नहीं हुई है. इसके बावजूद पांच शिवलिंगों की मौजूदगी इस जगह को स्थानीय लोगों की आस्था से जोड़ती है. यही वजह है कि यह टीला धार्मिक और ऐतिहासिक, दोनों नजरियों से महत्वपूर्ण माना जाता है. अब पुरातात्विक जांच से इसके वास्तविक इतिहास को समझने की कोशिश की जा रही है.
वैज्ञानिक जांच में मिले 11वीं शताब्दी और कुषाण काल के साक्ष्य: खड़खोड़ा टीले के इतिहास की जानकारी जुटाने के लिए राज्य पुरातत्व विभाग की टीम ने जुलाई 2025 में यहां विस्तृत निरीक्षण किया था. इसके बाद अगस्त 2025 में टीले का वैज्ञानिक उत्खनन किया गया और वहां से मिले अवशेषों की जांच कराई गई. हालिया जांच रिपोर्ट के अनुसार, मुख्य शिवलिंग की कार्बन आयु गणना से इसका समय 11वीं शताब्दी का अनुमानित किया गया है. वहीं, टीले की निचली परतों से मिले मिट्टी के बर्तनों के अवशेष कुषाण काल के बताए गए हैं.
इस तरह यहां दो अलग-अलग ऐतिहासिक कालखंडों के साक्ष्य मिले हैं. विशेषज्ञों के मुताबिक, ये अवशेष संकेत देते हैं कि यह क्षेत्र लंबे समय तक सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र रहा होगा. हालांकि, इन साक्ष्यों के आधार पर स्थल के पूरे इतिहास को समझने के लिए आगे भी अध्ययन की जरूरत है. उत्खनन में मिली सामग्री ने खड़खोड़ा टीले के महत्व को और बढ़ा दिया है.
2002-03 में प्रशासन की नजर में आया था टीला: खड़खोड़ा टीले की ऐतिहासिक पहचान को लेकर प्रशासनिक स्तर पर पहल वर्ष 2002-03 में शुरू हुई थी. उस समय तत्कालीन पुलिस अधीक्षक विजय कुमार ने इस स्थल की प्राचीनता में रुचि लेते हुए पुरातत्व विभाग को पत्र लिखा था. इसके बाद समय-समय पर इसके संरक्षण को लेकर प्रयास किए जाते रहे. जुलाई 2025 में पुरातत्व विभाग की टीम के सर्वे के दौरान पास के सहजनवा बाबू गांव में एक प्राचीन स्तूप के अवशेष भी चिन्हित किए गए थे.
स्तूप के अवशेष मिलने से इस पूरे क्षेत्र के बौद्ध और सनातन परंपराओं से जुड़े इतिहास को समझने की संभावना बढ़ी है. माना जा रहा है कि आसपास के इलाके में और भी पुरातात्विक महत्व के स्थल हो सकते हैं. ऐसे में खड़खोड़ा टीले के साथ आसपास के क्षेत्र का विस्तृत अध्ययन भी महत्वपूर्ण होगा. इससे महराजगंज के प्राचीन इतिहास की नई जानकारियां सामने आ सकती हैं.
संरक्षण और सीमांकन से पर्यटन को मिल सकती है नई पहचान: पुरातत्व विभाग खड़खोड़ा टीले का आधिकारिक सीमांकन कराकर इसे राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ा रहा है. जिला प्रशासन भी इस धरोहर की सुरक्षा और घेराबंदी को लेकर सक्रिय है. स्थानीय ग्रामीणों और इतिहासकारों का मानना है कि वैज्ञानिक अध्ययन पूरा होने के बाद इस स्थल का संरक्षण और सुंदरीकरण किया जाना चाहिए. इससे महराजगंज को एक नए ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में पहचान मिल सकती है.
100 मीटर के दायरे में निर्माण पर पूरी तरह रोक: डॉ. कृष्ण मोहन दुबे ने बताया कि खड़खोड़ा टीला राज्य पुरातत्व विभाग का संरक्षित ऐतिहासिक स्थल है. यह एक ऊंचे टीले के रूप में स्थित है, जिसकी आकृति स्तूप जैसी दिखाई देती है. उनके मुताबिक, टीले के ऊपर दो शिवलिंग स्थापित हैं और मंदिर में मौजूद शिवलिंग का काल 10वीं से 11वीं शताब्दी ईस्वी के बीच अनुमानित है. इसके अलावा, यहां से कुषाण कालीन ईंटों के टुकड़े और मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, जो इस स्थल के पुरातात्विक महत्व को दर्शाते हैं.
डॉ. दुबे ने बताया कि संरक्षित स्थल की सीमा से 100 मीटर के दायरे में किसी भी तरह का निर्माण पूरी तरह प्रतिबंधित है. इस क्षेत्र में अस्थायी निर्माण की भी अनुमति नहीं है. वहीं, 100 से 200 मीटर के दायरे में किसी भी तरह का निर्माण कराने से पहले संबंधित विभाग से अनुमति लेना जरूरी है. बिना विभागीय अनुमति के इस क्षेत्र में निर्माण कार्य नहीं कराया जा सकता.
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