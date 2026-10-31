ETV Bharat / state

महराजगंज का ऐतिहासिक खड़खोड़ा टीला: कार्बन डेटिंग से खुले 11वीं शताब्दी के राज, जानें पांडवों से इसका कनेक्शन

घोघी नदी के तट पर छिपा है अनमोल इतिहास. ( Photo Credit: ETV Bharat )

महराजगंज: उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले का बृजमनगंज क्षेत्र केवल धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि यहां भारतीय इतिहास और पुरातत्व से जुड़े कई रहस्य भी छिपे हैं. सहजनवा बाबू गांव के पास घोघी नदी के किनारे स्थित खड़खोड़ा का टीला लंबे समय से अपनी प्राचीनता को लेकर चर्चा में है.

अब राज्य पुरातत्व विभाग की वैज्ञानिक जांच और उत्खनन में मिले साक्ष्यों से इस स्थल के इतिहास की नई परतें खुल रही हैं. इन खोजों के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि इस प्राचीन धरोहर को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सकती है.

महराजगंज के खड़खोड़ा टीले में छिपा है इतिहास. (Video Credit: ETV Bharat) दो एकड़ में फैला है प्राचीन टीला, पांच शिवलिंग हैं स्थापित: घोघी नदी के किनारे आबादी से दूर करीब दो एकड़ क्षेत्र में खड़खोड़ा का टीला फैला हुआ है. यहां एक विशाल शिवलिंग के साथ चार अन्य शिवलिंग भी स्थापित हैं. स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, अज्ञातवास के दौरान पांचों पांडव इस क्षेत्र में ठहरे थे और उन्होंने इन शिवलिंगों की स्थापना कर पूजा-अर्चना की थी. ग्रामीणों का विश्वास है कि मुख्य शिवलिंग की पूजा स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर करते थे. बेनाम विरासत को अब मिलने जा रही राष्ट्रीय पहचान. (Photo Credit: ETV Bharat) हालांकि, पांडवों से इस स्थल के संबंध की अभी तक पुरातात्विक पुष्टि नहीं हुई है. इसके बावजूद पांच शिवलिंगों की मौजूदगी इस जगह को स्थानीय लोगों की आस्था से जोड़ती है. यही वजह है कि यह टीला धार्मिक और ऐतिहासिक, दोनों नजरियों से महत्वपूर्ण माना जाता है. अब पुरातात्विक जांच से इसके वास्तविक इतिहास को समझने की कोशिश की जा रही है. जानें कुषाण काल के मृदभांड और पांडवों से जुड़ी मान्यता. (Photo Credit: ETV Bharat) वैज्ञानिक जांच में मिले 11वीं शताब्दी और कुषाण काल के साक्ष्य: खड़खोड़ा टीले के इतिहास की जानकारी जुटाने के लिए राज्य पुरातत्व विभाग की टीम ने जुलाई 2025 में यहां विस्तृत निरीक्षण किया था. इसके बाद अगस्त 2025 में टीले का वैज्ञानिक उत्खनन किया गया और वहां से मिले अवशेषों की जांच कराई गई. हालिया जांच रिपोर्ट के अनुसार, मुख्य शिवलिंग की कार्बन आयु गणना से इसका समय 11वीं शताब्दी का अनुमानित किया गया है. वहीं, टीले की निचली परतों से मिले मिट्टी के बर्तनों के अवशेष कुषाण काल के बताए गए हैं. बेनाम विरासत को अब मिलने जा रही राष्ट्रीय पहचान. (Photo Credit: ETV Bharat) इस तरह यहां दो अलग-अलग ऐतिहासिक कालखंडों के साक्ष्य मिले हैं. विशेषज्ञों के मुताबिक, ये अवशेष संकेत देते हैं कि यह क्षेत्र लंबे समय तक सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र रहा होगा. हालांकि, इन साक्ष्यों के आधार पर स्थल के पूरे इतिहास को समझने के लिए आगे भी अध्ययन की जरूरत है. उत्खनन में मिली सामग्री ने खड़खोड़ा टीले के महत्व को और बढ़ा दिया है. संरक्षित क्षेत्र के 100 मीटर के दायरे में निर्माण पूरी तरह प्रतिबंधित (Photo Credit: ETV Bharat)