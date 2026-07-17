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भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी बोले- जनता के भरोसे पार्टी लगाएगी जीत की हैट्रिक

महराजगंज: जवाहरलाल नेहरू स्मारक पीजी कॉलेज में खाद्य एवं रसद और नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से गुरुवार को लाभार्थी और जनसंवाद सम्मेलन का आयोजन हुआ. कार्यक्रम में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और प्रभावी बनाने, पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने और 12 अन्नपूर्णा भवनों का लोकार्पण किया गया. साथ ही विभिन्न योजनाओं के 20 नवपात्र लाभार्थियों को प्रमाण-पत्र और राशन कार्ड बांटे गए. कार्यक्रम का शुभारंभ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और विभाग के मंत्री मनोज पांडेय ने दीप प्रज्ज्वलित करके किया.

पंकज चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश के 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है. उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता पूरे साल जनता के बीच रहकर काम करते हैं और जनता के विश्वास के बल पर पार्टी आगामी चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाएगी. राम मंदिर से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है, राजनीति का नहीं. भगवान राम देशवासियों के हृदय में बसते हैं और जिन लोगों ने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए, उन्हें इस विषय पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है.