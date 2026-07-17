भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी बोले- जनता के भरोसे पार्टी लगाएगी जीत की हैट्रिक
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री डॉ. मनोज कुमार पांडेय ने बताया 80 करोड़ लोगों तक पहुंच रहा मुफ्त राशन.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 17, 2026 at 3:56 PM IST
महराजगंज: जवाहरलाल नेहरू स्मारक पीजी कॉलेज में खाद्य एवं रसद और नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से गुरुवार को लाभार्थी और जनसंवाद सम्मेलन का आयोजन हुआ. कार्यक्रम में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और प्रभावी बनाने, पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने और 12 अन्नपूर्णा भवनों का लोकार्पण किया गया. साथ ही विभिन्न योजनाओं के 20 नवपात्र लाभार्थियों को प्रमाण-पत्र और राशन कार्ड बांटे गए. कार्यक्रम का शुभारंभ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और विभाग के मंत्री मनोज पांडेय ने दीप प्रज्ज्वलित करके किया.
पंकज चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश के 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है. उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता पूरे साल जनता के बीच रहकर काम करते हैं और जनता के विश्वास के बल पर पार्टी आगामी चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाएगी. राम मंदिर से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है, राजनीति का नहीं. भगवान राम देशवासियों के हृदय में बसते हैं और जिन लोगों ने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए, उन्हें इस विषय पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है.
खाद्य एवं रसद मंत्री डॉ. मनोज कुमार पांडेय ने कहा कि पहले गरीबों को 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पात्र परिवारों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है. उन्होंने घोषणा की कि अगले 3 माह में सभी पात्र और वंचित परिवारों की पहचान कर उनके राशन कार्ड बनाए जाएंगे, ताकि कोई भी जरूरतमंद योजना के लाभ से वंचित न रहे. उन्होंने कहा कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी, जवाबदेह और सुगम बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है.
इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष संजय पांडेय, सदर विधायक जयमंगल कन्नौजिया, पनियरा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह, पूर्व विधायक बजरंगी सिंह सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी, उचित दर विक्रेता और बड़ी संख्या में लाभार्थी मौजूद रहे.
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