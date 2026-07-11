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महराजगंज में विकसित होगा अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल, 10 करोड़ आएगी लागत

नवयुग पालिका योजना की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए.

महराजगंज में बनेगा अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल
महराजगंज में बनेगा अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 11, 2026 at 9:51 AM IST

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महराजगंज : खेल सुविधाओं के मामले में जिला क्रीड़ा स्टेडियम में करीब 10 करोड़ रुपये की लागत से अंतरराष्ट्रीय मानकों वाला आधुनिक स्विमिंग पूल बनाने की तैयारी हो चुकी है. 'नवयुग पालिका योजना' की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने परियोजना की कार्ययोजना तैयार करने व निर्माण प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश अधिकारियों को दिए.


बताया गया कि यह परियोजना स्थानीय खिलाड़ियों के लिए नई संभावनाएं के रास्ते खोलेगी. साथ ही महराजगंज को पूर्वांचल के उभरते खेल केंद्र के रूप में भी पहचान दिला सकती है. इसी कड़ी में जिला क्रीड़ा स्टेडियम में विश्वस्तरीय तरणताल (स्विमिंग पूल) के निर्माण की योजना पर प्रशासन ने काम शुरू करने का फैसला लिया है.


नवयुग पालिका योजना की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने अधिकारियों को कार्ययोजना तैयार करके निर्माण प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए है. करीब 10 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बनने वाला यह स्विमिंग पूल अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित किया जाएगा. आधुनिक सुविधाओं से लैस इस तरणताल में खिलाड़ियों के अभ्यास, प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं के आयोजन की व्यवस्था होगी.

खेल विशेषज्ञों का कहना है कि अब तक जिले के तैराकों को बेहतर अभ्यास के लिए दूसरे शहरों का रुख करना पड़ता था, लेकिन इस परियोजना के पूरा होने के बाद यह जरूरत काफी हद तक समाप्त हो जाएगी. अब ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को भी आगे आने का अवसर मिलेगा और राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का रास्ता आसान होगा.


जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, महराजगंज के खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है. अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल बनने से जिले के बच्चों और युवाओं को अपने घर के पास ही उच्च गुणवत्ता का प्रशिक्षण मिलेगा. हमारा प्रयास है कि महराजगंज के खिलाड़ी राज्य और राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाएं.

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