महराजगंज: भारत-नेपाल सीमा पर पकड़ी गई इंडोनेशियाई महिला, फर्जी आधार और वोटर ID के सहारे दो दशक से देश में रह रही थी
महराजगंज की सोनौली सीमा पर इमिग्रेशन विभाग ने फर्जी भारतीय पहचान के सहारे रह रही इंडोनेशियाई महिला को गिरफ्तार किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 8:10 PM IST
महराजगंज: उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले की भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों को पूरी तरह चौंकाने वाला एक बड़ा मामला सामने आया है. यहां वर्ष 2005 से भारत में रह रही एक विदेशी महिला के बारे में खुलासा हुआ है जो कथित तौर पर फर्जी भारतीय पहचान बनाकर करीब दो दशकों से देश के अलग-अलग हिस्सों में रह रही थी.
एएसपी सिद्धार्थ ने बताया कि सोनौली इमिग्रेशन कार्यालय में चेकिंग के दौरान इस महिला की असली पहचान उजागर हुई है. महिला के पास भारतीय वोटर ID के साथ-साथ आधार और पैन कार्ड जैसे कई महत्वपूर्ण दस्तावेज होने की बात भी सामने आई है, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
सोनौली इमिग्रेशन जांच में खुला राज और पासपोर्ट की सच्चाई: भारत-नेपाल की सोनौली सीमा पर इमिग्रेशन विभाग ने फर्जी भारतीय दस्तावेजों के सहारे नेपाल भागने की फिराक में बैठी इस इंडोनेशियाई महिला को धर दबोचा. पकड़ी गई महिला की पहचान इंडोनेशियाई पासपोर्ट के अनुसार रोहाना के रूप में हुई है, जबकि उसके भारतीय वोटर आईडी कार्ड पर उसका नाम ली किम लियन दर्ज मिला. दोनों दस्तावेजों में उसकी जन्मतिथि भी बिल्कुल अलग-अलग पाई गई. यह घटना 10 नवंबर की शाम करीब 7:30 बजे की है जब महिला नेपाल के लुंबिनी जाने के लिए सोनौली इमिग्रेशन कार्यालय पहुंची थी और उसने अपना भारतीय वोटर ID कार्ड अधिकारियों के सामने पेश किया था.
शक के घेरे में आई शैली और मिले चीन-जापान के वीज़ा: वोटर ID कार्ड पर दर्ज नाम और महिला की हिंदी बोलने की अनोखी शैली को देखकर वहां तैनात अधिकारियों को तुरंत उस पर संदेह हुआ. इसके बाद जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने मजबूर होकर अपना असली इंडोनेशियाई पासपोर्ट अधिकारियों को दिखाया. उस पासपोर्ट में उसका नाम रोहाना और जन्मतिथि 20 अक्टूबर 1970 दर्ज थी, जबकि भारतीय वोटर आईडी पर जन्मतिथि 29 जून 1975 अंकित मिली. जांच के दौरान यह भी सामने आया कि महिला के पास चीन और जापान के वैध वीजा भी मौजूद थे और वह पहले भी कई बार विदेश यात्रा कर चुकी थी.
विदेशी नेटवर्क और एनजीओ कनेक्शन की हो रही है जांच: प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि वह वर्ष 2005 से लगातार भारत में रह रही थी और इस दौरान उसने अपनी फर्जी पहचान के आधार पर तमाम भारतीय दस्तावेज बनवा लिए थे. नवंबर 2025 में वह चीन से वापस भारत लौटी थी और कोलकाता में एक एनजीओ के माध्यम से बुद्धिस्ट सेंटर का संचालन करने के साथ अध्यक्ष पद पर भी कार्यरत थी. थानाध्यक्ष विशाल कुमार शुक्ला ने बताया कि 11 नवंबर की रात को ही महिला के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने और विदेशी नागरिकों से जुड़े तमाम नियमों के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. अब पुलिस इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि उसने ये फर्जी दस्तावेज किसकी मदद से बनवाए थे और इस पूरे नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं.
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