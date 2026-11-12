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महराजगंज: भारत-नेपाल सीमा पर पकड़ी गई इंडोनेशियाई महिला, फर्जी आधार और वोटर ID के सहारे दो दशक से देश में रह रही थी

सोनौली इमिग्रेशन कार्यालय में जांच के दौरान खुला राज. ( Photo Credit: ETV Bharat )

महराजगंज: उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले की भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों को पूरी तरह चौंकाने वाला एक बड़ा मामला सामने आया है. यहां वर्ष 2005 से भारत में रह रही एक विदेशी महिला के बारे में खुलासा हुआ है जो कथित तौर पर फर्जी भारतीय पहचान बनाकर करीब दो दशकों से देश के अलग-अलग हिस्सों में रह रही थी.

एएसपी सिद्धार्थ ने बताया कि सोनौली इमिग्रेशन कार्यालय में चेकिंग के दौरान इस महिला की असली पहचान उजागर हुई है. महिला के पास भारतीय वोटर ID के साथ-साथ आधार और पैन कार्ड जैसे कई महत्वपूर्ण दस्तावेज होने की बात भी सामने आई है, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

जानकारी देते एएसपी सिद्धार्थ. (Video Credit: ETV Bharat) सोनौली इमिग्रेशन जांच में खुला राज और पासपोर्ट की सच्चाई: भारत-नेपाल की सोनौली सीमा पर इमिग्रेशन विभाग ने फर्जी भारतीय दस्तावेजों के सहारे नेपाल भागने की फिराक में बैठी इस इंडोनेशियाई महिला को धर दबोचा. पकड़ी गई महिला की पहचान इंडोनेशियाई पासपोर्ट के अनुसार रोहाना के रूप में हुई है, जबकि उसके भारतीय वोटर आईडी कार्ड पर उसका नाम ली किम लियन दर्ज मिला. दोनों दस्तावेजों में उसकी जन्मतिथि भी बिल्कुल अलग-अलग पाई गई. यह घटना 10 नवंबर की शाम करीब 7:30 बजे की है जब महिला नेपाल के लुंबिनी जाने के लिए सोनौली इमिग्रेशन कार्यालय पहुंची थी और उसने अपना भारतीय वोटर ID कार्ड अधिकारियों के सामने पेश किया था.