महराजगंज में साइबर ठगों का जाल; डेढ़ साल में 4,399 शिकायतें, 9.85 करोड़ रुपये की ठगी
जालसाज APK फाइल, फर्जी लोन और लालच भरे ऑफर से लोगों को शिकार बना रहे हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 15, 2026 at 1:30 PM IST
महराजगंज : डिजिटल दौर में साइबर अपराध महराजगंज के लोगों के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है. साइबर क्राइम थाना के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 और वर्ष 2026 में अब तक जिले में 4,399 साइबर शिकायतें दर्ज हुई हैं. इस अवधि में साइबर ठगों ने 9 करोड़ 85 लाख 44 हजार 414 रुपये की चपत लगाई है. हालांकि पुलिस की सक्रियता से 34 लाख 89 हजार 945 रुपये फ्रीज कराए गए और 20 लाख 19 हजार 902 रुपये पीड़ितों को वापस भी दिलाए गए हैं.
साइबर थाना से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में 2,359 शिकायतें दर्ज हुई थीं. इन मामलों में ठगों ने 5 करोड़ 67 लाख 56 हजार 569 रुपये की ठगी की. पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 15 लाख 86 हजार 165 रुपये फ्रीज कराए और 9 लाख 41 हजार 396 रुपये पीड़ितों को वापस दिलाने में सफलता हासिल की. वर्ष 2026 में अब तक 2,040 शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं. इन मामलों में 4 करोड़ 17 लाख 87 हजार 845 रुपये की ठगी हुई है. हालांकि पुलिस ने 19 लाख 3 हजार 780 रुपये फ्रीज कराए तथा 10 लाख 78 हजार 506 रुपये पीड़ितों के खातों में वापस कराए हैं.
पुलिस जांच में सामने आया है कि सबसे अधिक ठगी मोबाइल पर APK फाइल भेजकर, लोन दिलाने का झांसा देकर और आकर्षक ऑफर या इनाम का लालच देकर की जा रही है. साइबर अपराधी लोगों को फर्जी लिंक भेजते हैं और मोबाइल में एप डाउनलोड कराकर बैंकिंग व व्यक्तिगत जानकारी हासिल कर लेते हैं. इसके बाद कुछ ही मिनटों में खातों से रकम गायब हो जाती है.
पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है. उन्होंने कहा कि कोई भी सरकारी एजेंसी, बैंक या पुलिस अधिकारी फोन पर ओटीपी, यूपीआई पिन, सीवीवी या बैंक खाते की गोपनीय जानकारी नहीं मांगता. किसी भी अनजान लिंक, APK फाइल या वीडियो कॉल पर भरोसा न करें. ठगी होने पर घबराने के बजाय तत्काल 1930 हेल्पलाइन पर कॉल करें और राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं. साइबर अपराध के मामलों में शुरुआती समय सबसे महत्वपूर्ण होता है. जितनी जल्दी शिकायत दर्ज होगी. ठगी गई रकम को फ्रीज कराने और वापस दिलाने की संभावना उतनी ही अधिक रहेगी.
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