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ऑनर किलिंग; महराजगंज में युवती की हत्या कर शव जलाया, भाई समेत दो गिरफ्तार, हिरासत में नाबालिग

महराजगंज : पनियरा थाना क्षेत्र में बीते 16 अप्रैल को हुई युवती की हत्या मामले का खुलासा पुलिस ने कर दिया है. बताया गया कि युवती की हत्या उसके भाईयों ने प्रतिष्ठा में कर दी थी और सबूत मिटाने के लिए शव को गुप्त रूप से जला दिया था. इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. जबकि एक नाबालिग को अभिरक्षा में लिया गया है. वारदात के पीछे प्रेम प्रसंग का मामला बताया गया है.

सीओ अंकुर गौतम ने बताया कि बीते 16 अप्रैल के पनियरा थाना क्षेत्र के एक गांव में युवती की हत्या के बाद गुपचुप तरीके से शव जलाने की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने साक्ष्य जुटाने के बाद तफ्तीश शुरू की. प्राथमिक जांच में सामने आया कि गांव के एक युवक रवि कुमार गुप्ता की जान पहचान एक युवती से थे. रवि युवती से मिलने उसके घर गया था. इसी दौरान युवती के दो भाइयों ने दोनों को देख लिया. इसके बाद एक नाबालिग की मदद से रवि और युवती को कमरे में बंद कर बुरी तरह मारा पीटा गया. मारपीट में युवती की मौत हो गई, जबकि युवक किसी तरह भाग निकला.

सीओ के मुताबिक घटना के अगले दिन आरोपियों ने सबूत मिटाने की नीयत से युवती का शव पिकअप वाहन में लादकर गोरखपुर के सहजनवा क्षेत्र स्थित सिसई घाट ले जाकर जला दिया. इधर रवि के बयान के आधार पर 17 अप्रैल को पनियरा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया. इसके बाद 24 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी कमलेश और अमलेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. नाबालिग को अभिरक्षा में लिया गया है. मारपीट की घटना में प्रयुक्त लोहे की रॉड भी बरामद कर लिया गया है.