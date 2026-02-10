ETV Bharat / state

महराजगंज आदित्य हत्याकांड का खुलासा; बेटी से प्रेम संबंध से नाराज पिता ने की थी हत्या

महराजगंज : फरेन्दा थाना क्षेत्र में पिछले चार दिनों से आदित्य चौरसिया की गुमशुदगी और फिर हत्या को लेकर बना सस्पेंस खत्म हो गया है. केस की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने खुलासा किया है कि सामाजिक बदनामी के डर से एक पिता ने ही खूनी साजिश रची थी. युवती के पिता ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था.





बता दें, फरेन्दा थाना क्षेत्र के बैकुण्ठपुर निवासी आदित्य चौरसिया (20) बीती 2 फरवरी को घर से पास के ही एक गांव में तिलक समारोह में गया था. देर रात तक घर वापस नहीं आने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की. उसका कहीं पता न चलने पर परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी. छह फरवरी को आदित्य का शव लेजार महदेवा गांव के पास एक गेहूं के खेत में मिला. आदित्य का गला बेरहमी से रेता गया था.



फरेंदा थाना प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र राय के मुताबिक पुलिस टीम ने स्वाॅट व डॉग स्क्वायड की मदद से मिले साक्ष्यों के आधार पर तहकीकात शुरू की तो मामला प्रेम प्रसंग का सामने आया. आदित्य के प्रेम संबंध एक नाबालिग से थे. जिसकी भनक उसके पिता मथुरा गुप्ता को लग गई थी. इससे नाराज मथुरा ने आदित्य को रास्ते से हटाने के लिए अपने भाई प्रदीप गुप्ता और एक अन्य नाबालिग रिश्तेदार के साथ मिलकर हत्या की योजना बना डाली. योजना के तहत 2 फरवरी की रात आदित्य को सुनसान जगह पर बुलाया गया. जहां आरोपियों ने उसकी गला रेतकर हत्या कर दी और शव खेत में फेंक कर फरार हो गए.