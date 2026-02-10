महराजगंज आदित्य हत्याकांड का खुलासा; बेटी से प्रेम संबंध से नाराज पिता ने की थी हत्या

ETV Bharat / state

पुलिस की गिरफ्त में आदित्य हत्याकांड के आरोपी.
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 10, 2026 at 7:29 AM IST

2 Min Read
महराजगंज : फरेन्दा थाना क्षेत्र में पिछले चार दिनों से आदित्य चौरसिया की गुमशुदगी और फिर हत्या को लेकर बना सस्पेंस खत्म हो गया है. केस की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने खुलासा किया है कि सामाजिक बदनामी के डर से एक पिता ने ही खूनी साजिश रची थी. युवती के पिता ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था.


बता दें, फरेन्दा थाना क्षेत्र के बैकुण्ठपुर निवासी आदित्य चौरसिया (20) बीती 2 फरवरी को घर से पास के ही एक गांव में तिलक समारोह में गया था. देर रात तक घर वापस नहीं आने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की. उसका कहीं पता न चलने पर परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी. छह फरवरी को आदित्य का शव लेजार महदेवा गांव के पास एक गेहूं के खेत में मिला. आदित्य का गला बेरहमी से रेता गया था.


फरेंदा थाना प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र राय के मुताबिक पुलिस टीम ने स्वाॅट व डॉग स्क्वायड की मदद से मिले साक्ष्यों के आधार पर तहकीकात शुरू की तो मामला प्रेम प्रसंग का सामने आया. आदित्य के प्रेम संबंध एक नाबालिग से थे. जिसकी भनक उसके पिता मथुरा गुप्ता को लग गई थी. इससे नाराज मथुरा ने आदित्य को रास्ते से हटाने के लिए अपने भाई प्रदीप गुप्ता और एक अन्य नाबालिग रिश्तेदार के साथ मिलकर हत्या की योजना बना डाली. योजना के तहत 2 फरवरी की रात आदित्य को सुनसान जगह पर बुलाया गया. जहां आरोपियों ने उसकी गला रेतकर हत्या कर दी और शव खेत में फेंक कर फरार हो गए.


फरेंदा थाना प्रभारी निरीक्षक के मुताबिक तीनों आरोपियों मथुरा गुप्ता, प्रदीप गुप्ता और एक नाबालिग अपचारी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल और आदित्य का मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है. आरोपियों के खिलाफ हत्या की धाराओं में केस दर्ज कर जेल भेज दिया गया है. नाबालिग अपचारी को बाल सुधार गृह भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.




