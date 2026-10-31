महराजगंज के लेहड़ा देवी मंदिर में शुरू होगा लेजर लाइट और साउंड शो, 8 करोड़ की लागत से संवरेगा परिसर
परियोजना का उद्देश्य श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देने के साथ-साथ क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 11:26 AM IST
महराजगंज : प्रसिद्ध शक्तिपीठ आद्रवन वासिनी लेहड़ा देवी मंदिर परिसर अब अत्याधुनिक तकनीक और आधुनिक सुविधाओं से जगमग होगा. श्रद्धालुओं और पर्यटकों के अनुभव को और अधिक भव्य बनाने के लिए मंदिर परिसर में लेजर लाइट शो तथा आधुनिक साउंड सिस्टम स्थापित किया जा रहा है. करीब 8 करोड़ रुपये की लागत से तैयार होने वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना से मंदिर की गरिमा और आकर्षण में बड़ा इजाफा होगा.
परियोजना के तहत मंदिर परिसर में हाई-डेफिनिशन लेजर प्रोजेक्टर, डायनेमिक लाइट इफेक्ट्स और विश्वस्तरीय साउंड सिस्टम लगाए जाएंगे. शाम ढलते ही लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से मां लेहड़ा देवी के पौराणिक इतिहास, मंदिर की महत्ता और स्थानीय धार्मिक आख्यानों का सजीव चित्रण किया जाएगा. इससे यहां आने वाले भक्तों और नई पीढ़ी को न केवल एक आलौकिक दृश्य अनुभूति मिलेगी, बल्कि वे क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से भी सीधे जुड़ सकेंगे.