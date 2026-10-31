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महराजगंज के लेहड़ा देवी मंदिर में शुरू होगा लेजर लाइट और साउंड शो, 8 करोड़ की लागत से संवरेगा परिसर

महराजगंज के लेहड़ा देवी मंदिर में शुरू होगा लेजर लाइट और साउंड शो. ( Photo Credit : ETV Bharat )

महराजगंज : प्रसिद्ध शक्तिपीठ आद्रवन वासिनी लेहड़ा देवी मंदिर परिसर अब अत्याधुनिक तकनीक और आधुनिक सुविधाओं से जगमग होगा. श्रद्धालुओं और पर्यटकों के अनुभव को और अधिक भव्य बनाने के लिए मंदिर परिसर में लेजर लाइट शो तथा आधुनिक साउंड सिस्टम स्थापित किया जा रहा है. करीब 8 करोड़ रुपये की लागत से तैयार होने वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना से मंदिर की गरिमा और आकर्षण में बड़ा इजाफा होगा.

लेहड़ा देवी मंदिर मार्ग. (Photo Credit : ETV Bharat) परियोजना के तहत मंदिर परिसर में हाई-डेफिनिशन लेजर प्रोजेक्टर, डायनेमिक लाइट इफेक्ट्स और विश्वस्तरीय साउंड सिस्टम लगाए जाएंगे. शाम ढलते ही लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से मां लेहड़ा देवी के पौराणिक इतिहास, मंदिर की महत्ता और स्थानीय धार्मिक आख्यानों का सजीव चित्रण किया जाएगा. इससे यहां आने वाले भक्तों और नई पीढ़ी को न केवल एक आलौकिक दृश्य अनुभूति मिलेगी, बल्कि वे क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से भी सीधे जुड़ सकेंगे.