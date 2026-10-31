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महराजगंज के लेहड़ा देवी मंदिर में शुरू होगा लेजर लाइट और साउंड शो, 8 करोड़ की लागत से संवरेगा परिसर

परियोजना का उद्देश्य श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देने के साथ-साथ क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है.

महराजगंज के लेहड़ा देवी मंदिर में शुरू होगा लेजर लाइट और साउंड शो
महराजगंज के लेहड़ा देवी मंदिर में शुरू होगा लेजर लाइट और साउंड शो. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 31, 2026 at 11:26 AM IST

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महराजगंज : प्रसिद्ध शक्तिपीठ आद्रवन वासिनी लेहड़ा देवी मंदिर परिसर अब अत्याधुनिक तकनीक और आधुनिक सुविधाओं से जगमग होगा. श्रद्धालुओं और पर्यटकों के अनुभव को और अधिक भव्य बनाने के लिए मंदिर परिसर में लेजर लाइट शो तथा आधुनिक साउंड सिस्टम स्थापित किया जा रहा है. करीब 8 करोड़ रुपये की लागत से तैयार होने वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना से मंदिर की गरिमा और आकर्षण में बड़ा इजाफा होगा.

लेहड़ा देवी मंदिर मार्ग.
लेहड़ा देवी मंदिर मार्ग. (Photo Credit : ETV Bharat)

परियोजना के तहत मंदिर परिसर में हाई-डेफिनिशन लेजर प्रोजेक्टर, डायनेमिक लाइट इफेक्ट्स और विश्वस्तरीय साउंड सिस्टम लगाए जाएंगे. शाम ढलते ही लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से मां लेहड़ा देवी के पौराणिक इतिहास, मंदिर की महत्ता और स्थानीय धार्मिक आख्यानों का सजीव चित्रण किया जाएगा. इससे यहां आने वाले भक्तों और नई पीढ़ी को न केवल एक आलौकिक दृश्य अनुभूति मिलेगी, बल्कि वे क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से भी सीधे जुड़ सकेंगे.

लेहड़ा देवी मंदिर
लेहड़ा देवी मंदिर (Photo Credit : ETV Bharat)
लेजर शो के शुरू होने से श्रद्धालुओं का ठहराव बढ़ेगा. जिससे स्थानीय दुकानदारों, होटल व्यवसायियों और परिवहन सेवाओं को सीधा लाभ मिलेगा. इसके अलावा परिसर में सुरक्षा, पार्किंग और दर्शकों के बैठने की सुगम व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है. डीएम गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि लेहड़ा देवी मंदिर जिले का प्रमुख आस्था केंद्र है. 8 करोड़ रुपये की लागत से लगने वाला लेजर लाइट और साउंड सिस्टम मंदिर को पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान दिलाएगा. इस परियोजना का उद्देश्य श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देने के साथ-साथ क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है.

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लेजर लाइट और साउंड शो
आद्रवन वासिनी लेहड़ा देवी मंदिर

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