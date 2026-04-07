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Shameful Incident: महराजगंज में युवती से दुष्कर्म, गर्भवती होने पर खुला राज, मां ने सगे बेटे पर दर्ज कराई एफआईआर

महराजगंज : भिटौली थाना क्षेत्र में मानवता और रिश्तों की मर्यादा को शर्मसार करने वाली घटना हुई है. यहां बुआ के घर रहने वाली युवती से एक संबंधी युवक ने बहाने के दुष्कर्म किया. जिससे किशोरी गर्भवती हो गई. राज खुलने पर युवती और युवक के परिजनों तक मामला पहुंचा. इसके बाद युवक की मां ने अपने बेटे के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है. घटना के बाद से आरोपी युवक फरार बताया जा रहा है.

भिटौली थानाध्यक्ष मदन मोहन मिश्र ने बताया कि मामला क्षेत्र के एक गांव का है. शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है. युवती शिकायतकर्ता की भतीजी है. प्रथामिक जांच में सामने आया है कि युवती बचपन से ही अपनी बुआ के घर रह रही थी. इसी दौरान शिकायतकर्ता के बेटे ने युवती को बहला-फुसलाकर उसके साथ अवैध संबंध बनाए. इससे युवती गर्भवती हो गई. परिजनों को बात पता चली तो हड़कंप मच गया और स्थिति तनावपूर्ण हो गई.

इस मामले आरोपी युवक की मां ने खुद आगे आकर अपने बेटे के खिलाफ थाने में तहरीर दी है. तहरीर के आधार पर आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. मामले की गहनता से जांच की जा रही है. घटना के बाद से आरोपी फरार है. जिसकी तलाश में पुलिस टीम लगाई गई है.