महराजगंज: ई-रिक्शा चालक और पुलिसकर्मी के बीच सड़क पर मारपीट, हेड कांस्टेबल सस्पेंड
घुघली में ई-रिक्शा चालक और हेड कांस्टेबल के बीच सड़क पर मारपीट हुई. इसके बाद एसपी शक्ति मोहन अवस्थी ने सिपाही को निलंबित कर दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 27, 2026 at 9:28 PM IST
महराजगंज: महराजगंज जिले के घुघली थाना क्षेत्र में ऑटो खड़ा करने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया. इस दौरान एक विकलांग ई-रिक्शा चालक के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं.
पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया, 26 अप्रैल 2026 की शाम करीब 6 बजे पकड़ी सिसवा चौराहे पर दो रिक्शा चालकों के बीच खड़े होने की जगह को लेकर विवाद हो गया था. देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच जमकर लात-घूंसे चलने लगे और अफरा-तफरी मच गई.
शराब के नशे में हंगामा: मारपीट की सूचना मिलने पर घुघली थाने में तैनात हेड कांस्टेबल विनय कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया. पुलिस के अनुसार, रामउग्रह नामक व्यक्ति शराब के नशे में धुत होकर विकलांग रिक्शा चालक भकोल शर्मा के साथ बुरी तरह मारपीट कर रहा था. जब हेड कांस्टेबल ने हस्तक्षेप किया, तो आरोपी युवक पुलिसकर्मी से भी उलझ गया और उनके साथ बदतमीजी करने लगा. इसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग कर आरोपी को हिरासत में लिया और पीड़ित की तहरीर पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया.
सड़क पर गुत्थमगुत्था हुए पुलिसकर्मी और ड्राइवर: वीडियो में पुलिसकर्मी और ई-रिक्शा चालक के बीच हाथापाई होती नजर आ रही है. वीडियो में सड़क पर गिरकर दोनों के बीच मारपीट और जमकर लात-घूंसे चलते दिख रहे हैं, जबकि आसपास मौजूद लोग बीच-बचाव के बजाय वीडियो बनाते रहे. यह वीडियो सामने आने के बाद महराजगंज पुलिस की छवि और कार्रवाई के तरीके पर स्थानीय लोगों ने कड़े सवाल उठाए हैं. लोग सोशल मीडिया पर पुलिसकर्मी के व्यवहार की आलोचना कर रहे हैं, जिसे देखते हुए उच्चाधिकारियों ने संज्ञान लिया है.
हेड कांस्टेबल निलंबित: मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने हेड कांस्टेबल विनय कुमार सिंह को निलंबित कर दिया है. एसपी ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं ताकि घटना की सच्चाई और अनुशासनहीनता की परतों को खोला जा सके. पुलिस अधीक्षक ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ पुलिसकर्मियों को अपने आचरण की मर्यादा का पालन करना अनिवार्य है. उन्होंने चेतावनी दी है कि जनता के साथ किसी भी प्रकार की अभद्रता या अनुशासनहीनता पाए जाने पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.
यह भी पढ़ें- रेलवे देशभर में मालगाड़ी से भेजेगा आलू, किसानों का बढ़ेगा मुनाफा, जानिए क्या है प्लानिंग